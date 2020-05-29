▲ 【5G發展】數碼通唯一電訊商沒有華為設備 能避過中美角力風險嗎？

中美關係因為香港問題而惡化，加上美國又不斷對華為施壓，5G發展也受拖累，皆因三家5G網絡商都選用華為5G設備，若華為因美方的禁制而無法在硬件採購上找到美國的代替品，香港網絡商還要緊抱華為嗎？

數碼通是本地唯一沒採用華為網絡設備

說到5G，本港電訊服務供應商數碼通（00315）終於推出了5G服務！與其他本地電訊商不同，數碼通是是全港唯一一家網絡商沒有採用中國華為的網絡設備。

數碼通採用的是瑞典愛立信的網絡設備，因此在政治上並無問題，加上愛立信技術底子雄厚，數碼通在5G發展上並無後顧之憂。

數碼通5G的特別之處，在於他配合動態頻譜分配技術，讓數碼通除了利用新投得的5G頻譜提供服務外，還可以將現時用作提供4.5G服務的2.1GHz頻譜，撥出部份容量來作5G用途，由於現時在港發售的行貨5G手機都支援2.1GHz的5G服務，因此數碼通便可解決了3.5GHz頻譜大埔的結界問題了。

數碼通5G覆蓋訊號尚未穩定

數碼通一直以網絡質量作為賣點，因而其5G服務備受用家關注。本周開台也以70%覆蓋作為賣點。

不過，薑餅人認為數碼通的5G覆蓋可能是剛開台的關係，訊號尚未穩定。大部時間在待機時都只顯示4.5G訊號，手機解鎖後就會慢慢跳到5G，但不一會又跌回4.5G，是以用家也不知道究竟自己在用什麼網絡。

對於已付款升級的用家而言，實在是有點不是味兒。但有趣的是，首家開台的5G網絡在數碼通開台後，5G訊號立即變強，在筆者家中穩定接收中，實在是有競爭才有進步呢！

僅提供一個5G月費計劃

不過，有趣的是數碼通只為5G服務提供一個月費計劃，就是398元包80GB本地數據，並無其他價位的選擇。對用家來說，只須選擇「用/不用」。

這個月費價位並無特別驚喜，但有點值得商榷的是每月加80元換來限速5Mbps的無限數據服務。其他台同等價位的 5G月費計劃早已包括了限速無限上網，只是速度介乎2Mbps至3Mbps之間，但實際應用體驗應沒有太大分別。

在數碼通開台後，香港四大網絡商都已提供 5G服務，但市場反應似乎很一般，網絡商也不斷以不同的著數吸引用戶升級。但由於手機供應不多，加上疫情影響消費，不少用家都對升級採取觀望態度。不少網絡商都已推出手機孖機優惠來刺激用家的出機意欲。

iPhone推出之時乃升級5G最佳時機

對不少香港用家，升級 5G的最佳時機可能就是蘋果iPhone推出之時，相信下半年會爆發新一輪換機潮。大家或許會估計iPhone 5G售價絕不便宜。但在疫情影響下，蘋果的5G手機若仍然走貴族路線，相信銷量有限，外界揣測蘋果會否將5G技術下放至入門版產品來拓展市場。

小米科技立即行動，將新推出的紅米10X系列5G機定價在1599元人民幣起，最貴也只是2099元。這部手機搭配了台灣聯發科的天璣處理器，號稱評分最高。

料小米增加採用聯發科5G處理器 免中美爭拗風險

另外，小米也為手機配上了人工智能四鏡頭系統及5G連線。若天璣處理器表現佳，相信小米在未來或會增加採用聯發科的5G處理器，以為日後一旦中美交惡影響公司採購高通處理器的情況作好準備。

事實上，另一家中國5G手機廠商OPPO，因應中美交惡，而開始準備自行開發手機處理器，並從聯發科大量挖角人才。

OPPO本身也是高通的夥伴，但如今受政治影響，也只能走上燒錢自行開發處理器的不歸路。