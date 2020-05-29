▲ 巴菲特告訴你 投資新手必須要知的一件事

親自鑽研是無可替代的致勝之道。

想學億萬富翁華倫・巴菲特（Warren Buffett）靠股票賺大錢的投資者通常都會跟隨他的投資步伐，並密切留意其公司巴郡（Berkshire Hathaway，NYSE：BRK.A、BRK.B）的投資動向。但如果想採取更積極的行動或者自行分析，巴菲特就提供了很多實用的建議。首先，巴菲特認為所有潛在投資者都理應熟知一樣事物，那就是會計學。

認識會計很重要

巴菲特並非鼓勵所有投資者都要攻讀會計學學位或者任職會計師，而是要熟悉會計學術語，方知如何閱讀財務報表。在接受雅虎財經訪問時，巴菲特分享他往時自修會計學，後來更報讀了有關課程。他提醒投資者不應過分鑽研股價和走勢，而是着眼於基本面。

這項建議很重要，因為投資者慣性單靠盈利公告來評估公司是否表現勝過預期，但這不足以反映全貌。例如，投資新手未必意識到的危機之一，就是經調整盈利有別於會計意義上的淨收入。公司通常會從真實的淨收入中撇除若干項目，以得出其認為更能反映當期盈利的經調整收入數字。

舉例而言，醫療保健公司強生公司（Johnson & Johnson，NYSE：JNJ）在4月14日公布的最新一季季度業績中，淨收入為57.96億美元，但其經調整淨盈利高達61.54億美元，而分析師往往關注的是後者。強生沒有計入其經調整盈利中的項目之一就是不涉及現金的無形資產攤銷。這稱不上大問題，畢竟攤銷只是將資本開支在使用年限內進行分攤。可是，強生還對其盈利作出了其他比較受爭議的調整。

釐清基本面更勝分析走勢

比方說，它將季內1.2億美元的訴訟開支以及1.18億美元的重組相關開支計算在內。假如一間公司好像強生般面對着奶粉和鴉片類產品訴訟等諸多法律問題，這類開支就變得相關，筆者亦認為不應將之從經調整盈利中剔除。至於何謂「重組成本」也可以很含糊不清。計算經調整盈利的危險之處在於會鼓勵公司去找盡可能多的項目記入這幾類開支中，而公司明知那些項目遲早都會計入經調整盈利當中。因此，投資者最好還是完全忽略經調整盈利的數字。

作為價值投資者，巴菲特警告花太多時間在技術分析和股價走勢上可以很危險。市場對新冠肺炎的憂慮令3月股價插水一事就是個好例子。強生的股價從約150美元跌至略高於109美元的低位，而其基本面或長遠前景均絲毫未受疫情影響而出現任何變動。

然而，由於當時人心惶惶，投資者紛紛沽出強生股份，令其股價創2017年以來新低。對於價值投資者而言，這可是低價入手的絕佳良機。畢竟，強生的業務模式仍然完好無缺，其估值沒理由會較之前下跌27%。依現價計算，強生的市盈率約為23倍，即使股價位處約150美元水平仍是長揸之選。

正因如此，巴菲特提醒投資者應着眼於公司業務而非股價。巴菲特最先在2006年投資強生，至今仍然持有該公司股份。

投資者應注意的要點

不論投資新手或老手，都應注意為何長綫價值投資能帶來可觀回報。巴菲特就是個絕佳例子。價值投資可能不夠刺激，亦未必一夜致富，但勝在安全穩陣。只要集中看基本面，投資者不難發現強生過去10年均錄得豐厚利潤，其中很多年的利潤率更遠超15%。再者，幾乎沒有甚麼可以阻止強生在未來交出亮麗的業績，因此不論其股價在短期內表現如何，強生目前仍然值得買入。

此外，作出長綫投資，便毋須再為短期的市場波動憂心忡忡。強生業務穩健且基本面良好，實屬疫情期間值得持有的優質股，即使不幸再遇股災仍可安然渡過。

作者：Motley Fool Staff

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。作者沒持有以上股票。

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