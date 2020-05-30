▲ 【失業資助】芬蘭「全民基本收入」實驗 讓失業人士更快樂但無助搵工？

在新冠肺炎疫情衝擊下，多國失業問題惡化，陸續有不同地方的聲音呼籲政府引入「全民基本收入」（Universal Basic Income，UBI），以解燃眉之急。芬蘭早於2017年實施的「全民基本收入」實驗，其成果報告日前終於出爐。整體而言對改善就業雖未如想像中大，不過對民眾的心理狀態有更大助益。

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每月4700元 助實踐夢想



芬蘭的全民基本收入實驗計劃，以隨機選擇的2,000名失業者為研究對象，每月發放560歐元（約4,700港元），為期兩年，至2018年結束。計劃沒有任何附帶的就業條款，即使研究對象找到工作，這筆收入也不會被取消或扣減。

主持該實驗的Helena Blomberg-Kroll表示，不少人表示該基本收入給予研究對象們嘗試及實踐夢想的機會。Helena指出：「藝術家、企業家及自由業者對全民基本收入往往抱持更正面的態度，認為全民基本收入為他們提供創業的機會。」

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投身義務工作 提升心理健康

研究團隊的其中一位成員Christian Kroll更表示，在全民基本收入的支持下，能讓實驗對象從事更多有意義的事情，在該兩年期間，許多進行這類活動的人將之視為工作。另有不少研究對象投入義工活動，提供非正式的護理工作，如照顧鄰居或是自己的家人。

雖然在就業狀況方面，實驗組的平均就業天數比對照組（control group）僅多了6天，整體成效稱不上顯著增加，但卻改善了研究對象的心理狀況，他們普遍對生活的滿意度，對未來的信心等整體幸福感都有增加，壓力、沮喪及孤單等情形也比對照組來的少。

責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：芬蘭「全民基本收入」 提升國民心理健康】

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