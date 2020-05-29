三菱L200第5代Facelift版 現代型格農夫車

▲ 三菱農夫車 L200 推出逾 40 年，今代新 look 走型格路綫，除黑、白、灰色外，還有醒神的藍、橙、紅3色。

農夫車（Pickup Truck）對男人來說，總有一份又愛又恨的感覺。高身車架加上大尾斗，外形粗獷，帶幾分瀟灑型格。之不過尾斗車動輒會被標籤成運輸或地盤界專屬車，「型」與「佬」可能只是一綫之差。最近三菱（Mitsubishi）全新第5代農夫車L200 Facelift版，經過大改款後，性能大躍進，靚仔外形更拍得住SUV，男士們的dream car list似乎又多項選擇了。

▲ L200 有齊一般 Pickup 必備的大尾斗、尾門、尾架及前後泥擋，但絲毫沒有笨重感覺。

三菱推出的車款向來「男人味」極濃，如Outlander、Eclipse Cross等，型格十足，當然不少得Pickup農夫車L200。這款Pickup其實自1978年已推出，但未能掀起熱潮，後來其他車廠亦相繼推出Pickup，如豐田的Hilux、福特的Ranger及五十鈴的D-Max等，突然間吸引了一班男士入手，貪其可以來個小改裝，變得更有個性。

▲ 開放式尾斗容量特大，但不設防滑膠墊、雨擋及尾斗蓋等，買家需另行鋪設，售價未公布。

泰國製造用料不俗

L200推出已逾40年，但商用味偏重，未能攻陷代步用家的心，但三菱依然沒有放棄這個市場，最近全新第5代Facelift版終於登場，外貌更來個大革新，一去舊款正正方方的地盤車味，車頭換上如鋼閘般的醒神Dynamic Shield、LED頭燈及日行燈、銀色泵把、電鍍門邊鏡殼及電鍍尾門手柄等，令整架車更有氣勢，頭冚更比舊款升高40mm，睇位更容易。

▲ 前後座 legroom 綽綽有餘，就算高大男士坐後座亦沒難度。

新一代L200屬於Double Cab雙座艙闊落車廂系，4門兩排座位，可載5人，前後排legroom亦相常闊落，就算高大男士坐後排亦不會頂腳。但有一點要注意是，雖然三菱是日本車廠，但這款Pickup是在泰國製造，不過用料亦不馬虎，車廂內櫳夠硬淨，座椅用上真皮皮革配手工精細的縫綫，前座側墊亦比舊款厚，承托力及包圍感更高，並設有加熱的貼心功能。

▲ 全新柴油 turbo 增壓引擎，符合 EURO VI 廢氣排放標準。

升呢如高級 SUV

性能方面，第5代Facelift版配搭了符合EURO VI廢氣排放標準的新2,268c.c.柴油turbo四汽缸引擎，現時輸出馬力為150匹及40.8kgm扭力，雖然比上代少了31匹，但路面表現沒太大落差，反而今代波箱升呢至6速，令行車更順暢，加速感亦舒適自然。

▲ 四驅系統以扭掣式操作，在時速 100 公里以下更可自由轉換 2H 及 4H，如在惡劣天氣中可提升行車抓着力及穩定性。

自選的四驅模式亦值得一讚，有2H後驅、4H四驅，以及越野專用的4HLc四驅上鎖及4LLc全鎖加力波4種專業模式選擇，更新增Off Road、斜坡下降控制（Hill Descent Control）、前方追撞緊急煞車及越綫警告系統等現代安全輔助系統，令新代L200更添一分高級SUV味道。

▲ L200 有兩個油缸，左邊入柴油，右邊入尿素。

提起柴油車就最忌噪音過大，但L200的車廂隔音的確做得不錯，走一轉滿布地盤的啟德郵輪碼頭，沿路頗為舒適寧靜，聽不到特別大的柴油引擎或施工聲響。由於L200是用上陣式車架及後軸葉片彈簧避震，在一般道路行走時表現不俗，但如駛過較凹凸的路面時，而尾斗沒有載貨，會出現輕微彈跳感，不過軟熟的座墊設計恰巧能彌補不足，大大減低顛簸感。

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規格表

售價：HK$298,800

車型：四驅 4 門 5 座農夫車

引擎：2,268cc直四汽缸柴油渦輪增壓

馬力：150ps/3,500rpm

扭力：40.8kgm/2,000rpm

懸掛：獨立螺旋彈簧（前）／高剛性橢圓形葉式彈簧（後）

傳動：6 前速自動波箱

車身長x闊x高：5,305 x 1,815 x 1,775mm

輪距：3,000mm

全車淨重：3,110kg

輪胎：18 吋鋁合金輪圈（265/60 R18）

耗油量：6.3L/100km

*司機需具2號車牌才可駕駛

查詢︰環宇汽車有限公司（3913 8080）