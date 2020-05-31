【台灣創業】港移民高雄開食店 80後港男：高雄發展慢 但機會處處

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香港局勢不穩，港人移民海外的意欲增，當中台灣是港人移民熱門地區之一。今次由移民台灣多年的Eiddy分享他在台灣創業的經歷。
高雄創業機會處處
Eiddy的父親是點心師傅，90年代隨老闆到台灣發展，順帶Eiddy在8歲移民台灣高雄。不過Eiddy卻在學習上遇到困難，他坦言因為語言不通加上文化不同，學習進度更慢，失去讀書興趣。
有失必有得，今天35歲的他回過頭來，仍很感謝父親當初的決定︰
一個人一生中能有多少次機會在其他地方重新生活？我在這裏可選擇想過的生活，感謝父親，給了我對另一個世界的感受。
Eiddy畢業後任名店售貨員，27歲創業開設點心店。「我想分享爸爸的手藝、小時候在香港嚐過的味道，更想傳達一套香港飲食文化。」那時人們在高雄要食港式點心，就要專程到飯店、茶樓，不像香港可以外賣自取。結果一開店反應極佳，200萬台幣（約52萬港元）的創業成本，一年後便回本。
Eiddy衷心感謝高雄讓他有機會創業︰
今天我問自己假如回到香港，是否有辦法開舖？香港年輕人是否有這樣的機會？你去台灣瑞豐夜市、六合夜市，付出5萬台幣（約1.3萬港元）租金，就有位置做生意，這些就叫機會。
開港式點心店 手製點心獲青睞
踏入點心店港仔大佬，就會感受到香港式的熱鬧氣氛。店裏餐桌以香港麻將枱及賭枱作藍本，頭上有仿照麻將館內的抽水牌，有種老香港的地道文化。
店舖打正旗號做點心，有為人熟知的蝦餃、燒賣、糯米雞、手拉腸粉、流沙包、叉燒包等，另外還有盅頭飯，如豉汁臘味排骨飯、鳳爪排骨飯等。點心全由Eiddy父親親手製作，而非一般現成工廠貨，所以製作份外吃力。
除了點心，也有一般茶餐廳美食如菠蘿包、蛋撻、公仔麵、凍檸茶等，以及大牌檔美食如牛腩煲、XO醬葱爆牛肉等，似乎要將香港的小食文化都濃縮於店內。
另一間文青風格麵店「藍碗麵」，是台灣與香港文化結合的成品。其招牌牛腩麵取材自台灣牛肉麵。
高雄發展慢 卻視之為機會
小店開業成本約20萬港元，一天只開舖2.5小時，開業年多已經回本，長居於高雄的他對此有獨到見解：「做餐飲要花那麼長時間去服務別人，甚麼時候可以服務自己？錢是好重要，但生活品質也很重要。」
麵店樓高3層，一層用作工作室，一層用作活動空間，月租約1萬港元，而員工每日大約工作5至6小時，月薪約7,000港元，當地來說算是相當不錯。
在高雄生活，他覺得最重要的首先是自由。「台灣的自由在哪裏？很簡單，今天我罵總統，不會有甚麼後果。」第二是地方大，第三是仍在進步中。別人常說高雄發展慢，但Eiddy看到的卻是機會。
假如一個地方進步得很快，你就沒有機會了，東西都準備好，你來到又可做甚麼呢？
港仔大佬
地址：台灣高雄苓雅區苓雅一路309號
藍碗麵
地址：高雄前鎮區崑明街55號
（節錄）
【原文︰賣點心主打香港情懷 80 後港男高雄開兩食店】（收費文章）
作者：陸明敏
責任編輯：馮柏偉、鄺素媚
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欄名 : 移民點滴