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【台灣創業】港移民高雄開食店 80後港男：高雄發展慢 但機會處處

亞洲 18:00 2020/05/31

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香港局勢不穩，港人移民海外的意欲增，當中台灣是港人移民熱門地區之一。今次由移民台灣多年的Eiddy分享他在台灣創業的經歷。

【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照

高雄創業機會處處

Eiddy的父親是點心師傅，90年代隨老闆到台灣發展，順帶Eiddy在8歲移民台灣高雄。不過Eiddy卻在學習上遇到困難，他坦言因為語言不通加上文化不同，學習進度更慢，失去讀書興趣。

他很感謝父親當日移民的決定，讓他有機會創業。

有失必有得，今天35歲的他回過頭來，仍很感謝父親當初的決定︰

一個人一生中能有多少次機會在其他地方重新生活？我在這裏可選擇想過的生活，感謝父親，給了我對另一個世界的感受。

Eiddy畢業後任名店售貨員，27歲創業開設點心店。「我想分享爸爸的手藝、小時候在香港嚐過的味道，更想傳達一套香港飲食文化。」那時人們在高雄要食港式點心，就要專程到飯店、茶樓，不像香港可以外賣自取。結果一開店反應極佳，200萬台幣（約52萬港元）的創業成本，一年後便回本。

港仔大佬店內裝潢像港式麻將館，頭上有仿照麻將館抽水牌。

Eiddy衷心感謝高雄讓他有機會創業︰

今天我問自己假如回到香港，是否有辦法開舖？香港年輕人是否有這樣的機會？你去台灣瑞豐夜市、六合夜市，付出5萬台幣（約1.3萬港元）租金，就有位置做生意，這些就叫機會。

【移民東亞．台灣】移民台灣 3大城市點揀好？

開港式點心店 手製點心獲青睞

踏入點心店港仔大佬，就會感受到香港式的熱鬧氣氛。店裏餐桌以香港麻將枱及賭枱作藍本，頭上有仿照麻將館內的抽水牌，有種老香港的地道文化。

店裏餐桌以香港賭枱作藍本，令人會心微笑。

店舖打正旗號做點心，有為人熟知的蝦餃、燒賣、糯米雞、手拉腸粉、流沙包、叉燒包等，另外還有盅頭飯，如豉汁臘味排骨飯、鳳爪排骨飯等。點心全由Eiddy父親親手製作，而非一般現成工廠貨，所以製作份外吃力。

港式點心怎可少得燒賣？全人手製作。

流沙包工夫繁重，香港師傅也未必會親手做。

除了點心，也有一般茶餐廳美食如菠蘿包、蛋撻、公仔麵、凍檸茶等，以及大牌檔美食如牛腩煲、XO醬葱爆牛肉等，似乎要將香港的小食文化都濃縮於店內。

另一間文青風格麵店「藍碗麵」，是台灣與香港文化結合的成品。其招牌牛腩麵取材自台灣牛肉麵。

藍碗麵舖位一棟 3 層，外觀走文青風格。

長居高雄，讓Eiddy明白生活品質很重要。

高雄發展慢 卻視之為機會

小店開業成本約20萬港元，一天只開舖2.5小時，開業年多已經回本，長居於高雄的他對此有獨到見解：「做餐飲要花那麼長時間去服務別人，甚麼時候可以服務自己？錢是好重要，但生活品質也很重要。」

麵店樓高3層，一層用作工作室，一層用作活動空間，月租約1萬港元，而員工每日大約工作5至6小時，月薪約7,000港元，當地來說算是相當不錯。

在高雄生活，他覺得最重要的首先是自由。「台灣的自由在哪裏？很簡單，今天我罵總統，不會有甚麼後果。」第二是地方大，第三是仍在進步中。別人常說高雄發展慢，但Eiddy看到的卻是機會。

假如一個地方進步得很快，你就沒有機會了，東西都準備好，你來到又可做甚麼呢？

舖內有些懷舊電視增添特色。

港仔大佬

地址：台灣高雄苓雅區苓雅一路309號

FB：hkbigbrothers

藍碗麵

地址：高雄前鎮區崑明街55號

FB：BlueBowlNoodleStore

（節錄）

【原文︰賣點心主打香港情懷 80 後港男高雄開兩食店】（收費文章）

 

作者：陸明敏

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

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欄名 : 移民點滴

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