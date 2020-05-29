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【移民英國】BNO持有人或獲留英就學求職權利　移民專家：有望提供更快捷移民途徑

歐洲 13:41 2020/05/29

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【移民英國】BNO持有人或獲留英就學求職權利　移民專家：有望提供更快捷移民途徑

港區國安法引起國際社會爭議，英國政府更表示有意考慮增加英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，擬延長BNO持有人在英國的免簽證逗留時間至一年，讓他們可在當地申請工作及就學。有移民專家表示，此舉或會為BNO持有人提供更快捷的移民方法，惟具體情況仍要視乎英方所定的簽證條文。

【延伸閱讀】【港區國安法】英擬增BNO持有人權利　或延長留英期限至一年 可讀書求職（附網上續領教學）

脫歐流失勞動力　有望達至雙贏局面

Anlex灝鏘移民行政總裁羅立光認為，由於牽涉複雜的立法程序，英方難以直接給予BNO持有人居留及定居的權利，故此提出延長免簽證逗留時間至1年時間，讓BNO持有人可在英國求職及就學。他預計，BNO持有人若能在英國找到工作，獲得工作簽證後，工作或居留5年後，即可申請永久居留（ILR），獲得永久居留後一年，即可申請入籍英國。

他形容，延長BNO持有人居留期，讓他們在1年內找工作及讀書，或會為BNO持有人提供更快捷的移民方法，惟具體情況仍要視乎英國的決定以及所定的簽證條文。他又指，由於英國現已脫歐，不少來自東歐的勞動人口或不再留在英國工作，若BNO持有人可獲到英國求職的權利，將可填補英國的勞動力，達至雙贏的局面。

【延伸閱讀】【移民英國】子女享世界級教育 移民英國應考慮6大因素

BNO持有人子女或可獲免費教育

現時港人赴英留學需申請學生簽證，羅立光憶述指，於1997年主權移交之前，BNO持有人毋須申請學生簽證亦可赴英留學。他認為，難以預料未來英方會否採用同樣政策，預計放寬居留期限的政策方向或為家庭而設，讓BNO持有人到英國工作後，其子女或可獲免費教育的機會。不過，由於現時英方未有公布具體條文細節，也未確定會落實方案，港人若要移民英國仍要循現有的途徑。

港區國安法再觸發港人討論移民，羅立光指近日查詢移民的人數較以往多，每日收到約100個電話查詢，惟實質的移民申請個案未有明顯增加。他又指，港人查詢移民的熱門國家或地區以加拿大、英國及台灣為主，普遍為40歲或以上、育有子女的人士。

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

記者：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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