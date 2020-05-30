蘇富比拓展網拍專場　收藏東南亞藝術品門檻低至1萬

無懼疫情侵襲，足不出戶都可收藏心儀藝術品。香港蘇富比從4月起推出一系列網上拍賣專場，包括當代藝術、珠寶、名錶及洋酒等，現時便有近年愈見市場潛力的東南亞藝術專場，入場門檻更低至1萬元。

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是次東南亞藝術專場的作品琳琅滿目，涵蓋了來自新加坡、越南、印尼和緬甸等地的藝術家作品，當中包括多位新晉藝術家如Danielle Tay。藝術品種類方面亦更多元化，從繪畫、雕塑、版畫到具像作品等應有盡有，價錢從1萬至100萬元不等，實可滿足不同收藏家的需求。

東南亞藝術漸受關注

東南亞藝術主題、用色及物料上都有其特色。蘇富比現代及當代東南亞藝術部主管莫錦川指，比起其他地區的藝術品，東南亞藝術往往表達了該區歷史的複雜性與凝聚力，而區內每個國家的藝術都會對某些共同議題產生共鳴，例如與西方的抗衡、殖民主義與民族主義、傳統與現代、全球化與本土身份等。他認為，東南亞藝術多元、多彩，作品風格清新獨特，因而得到全球愈來愈多收藏家的青睞。

這次網上拍賣最高估價拍品是勒邁耶（Adrien-Jean Le Mayeur de Merpres）的《海邊的節慶》。勒邁耶是現時拍賣場上最炙手可熱的藝術家之一，在東南亞藝術中佔有舉足輕重的地位，他以繪畫印尼峇里島風情而著名。這幅作品尺寸較小，僅55×65公分，這在他一系列以峇里島為主題的繪畫中非常罕見。畫作尺寸雖小，構圖卻非常豐富，描繪了多個人物，充滿節日氣息和活力。參考以往其佳作拍賣價而言，這畫的100至200萬元估價也算非常相宜。

▲ 勒邁耶的《海邊的節慶》，展示出峇里風情。（估價：100 至 200 萬元）（蘇富比提供圖片）

另外還有新加坡畫壇巨匠鍾泗賓的《河畔》、越南現代藝術大師黎譜的《花卉》、印尼新晉藝術家組合獨立游擊隊的《攜帶型藝術品好處多VII：愉快與美麗裝酷（之誕生）》等，大家不妨到網上瀏覽。

▲ 新加坡畫壇巨匠鍾泗賓的《河畔》，結合了水彩及水墨。（估價：12 萬至 18 萬元）（蘇富比提供圖片）

▲ 越南現代藝術大師黎譜的《花卉》。（估價：10 萬至 15 萬元）（蘇富比提供圖片）

市場潛力龐大

蘇富比早於1996年在新加坡舉行首場東南亞藝術拍賣，並在2008年把拍賣移師至香港，成功借助拍賣平台開拓亞洲甚至全球的客戶群。自此之後，東南亞藝術日趨國際化，並吸引不少來自亞洲其他地區及西方的新藏家進場。

莫錦川又分析，就市場層面來說，近年東南亞藝術經常亮相於重點博物館、美術館和藝術展覽等，在國際藝壇之曝光率增加不少；東南亞藝術家亦常於世界各地進行文化交流，收藏家和大眾的興趣更有明顯增長。蘇富比於1996年的首場東南亞藝術拍賣錄得377萬新加坡元（約2,070萬港元）成交額，及至2019年已達到2.58億港元，足證市場龐大潛力。

▲ 菲律賓抽象派藝術家Jigger Cruz的《雨滴機》，打破了古典繪畫風格上的限制。（估價：3萬至5萬元）（蘇富比提供圖片）

東南亞藝術網上拍賣專場

日期：5月27日至6月10日

作者：陸明敏

責任編輯：何小雲、鄺素媚

（節錄）

【原文：蘇富比拓網拍專場 東南亞藝術入場低至1萬（收費文章）】

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