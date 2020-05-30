▲ 昂坪360重開！港人專享平日來回纜車門票半價優惠

昂坪360終於重開並兼推出港人專享優惠！由即日起至7月31日，平日到訪昂坪360並購買來回纜車門票可享半價優惠，成人最平只需117.5元！

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由即日起至7月31日，逢周一至五（公眾假期除外），香港居民於昂坪360東涌纜車站售票處購買即日、或於昂坪360官方網站於到訪日前最少一天預購之任何「來回纜車門票」，即享半價優惠。惟每日設限量名額，額滿即止。

需要注意的是，購票者及同行人士必須於昂坪360東涌纜車站售票處出示有效的香港身份證正本，而11歲或以下小童亦要出示香港出生證明書正本或副本，方可換領或購買優惠門票。

在網上預購門票時，所填寫的姓名必須與香港身份證或香港出生證明書一致。此外，在預購門票時，必須選定到訪日期及時間，所有日期及時間一經確認，將不接受更改或取消。

來回纜車門票 成人 小童（3至11歲） 長者（65歲或以上） 標準車廂（半價後價錢） 117.5元 55元 77.5元 水晶車廂（半價後價錢） 157.5元 95元 117.5元 1+1標準+水晶車廂（半價後價錢） 145元 82.5元 105元

責任編輯：曹佩鈞

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