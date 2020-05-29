【港區國安法】英擬增BNO持有人權利　或延長留英期限至一年 可讀書求職（附網上續領教學）

▲ 【港區國安法】英擬增BNO持有人權利 或延長留英期限至一年可讀書求職（附網上續領教學） -金

港區國安法引起國際社會高度關注，英國外相藍韜文（Dominic Raab）周四表示，除非中國暫停實施港區國安法，否則英國政府 考慮增加BNO持有人權利 ，包括容許香港超過30萬名英國國民（海外）護照（BNO）持有人，在英國的免簽證逗留時間延長。



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英國廣播公司（BBC）記者James Landale周四在Twitter發文，引述外相藍韜文指， 如果中國不 停止推動港區國安法立法 ，英國將考慮增加BNO持有人權利 ，計劃將超過30萬名BNO持有人在英國的免簽證逗留時間由原定的6個月，延長至12個月，讓他們到英國申請工作或讀書，為未來獲得公民身份鋪路。

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

責任編輯：李瑩

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