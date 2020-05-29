屈臣氏自家口罩今日發售　衛訊買iPhone享高達$1350折扣

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. WatsMask WeCare今日發售

香港製造自家品牌WatsMask WeCare於今日（29日）於全綫百佳門市、香港屈臣氏門市發售，而屈臣氏電子商店將於下午開售。每人限購一盒，貨品數量有限，售完即止。

易賞錢會員價：69.9元/盒

一般建議零售價：79.9元/盒

2. 衛訊：iPhone 11 Pro Max (64GB) 高達$1350折扣

由即日起至6月3日，衛訊推出Apple iPhone 11 Pro Max (64GB)減1,000元優惠。原價9,499元，現在只需8,499元。此外，用恒生信用卡簽賬，更可享高達$350 Cash Dollars回贈。

3. 7-Eleven：100元5件Dreyer's雪糕

由即日起至6月2日，7-Eleven便利店推限時 Dreyer's雪糕優惠，100元任選8件D-COLLECTION 扭紋脆筒、脆皮雪糕批、雪糕杯或REAL DELIGHT 乳酪條。

需要注意，優惠只適用於香港店舖（瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站除外）。

撰文：hket小編

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