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【免費飲食券】明天開始！ 港燈派500元飲食券 220多間食肆可用（附合資格名單、領取方法）

日常開支 19:00 2020/05/28

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【免費飲食券】明天開始！ 港燈派500元飲食券 220多間食肆可用（附合資格名單、領取方法）

為紓緩經濟不景對中小企食肆和基層家庭帶來的影響，港燈宣布將透過社福機構，由明天（29日）起向有需要的基層家庭每戶派發一套總值500元的飲食券，到參加「關懷有饍」計劃的220多間中小企食肆使用；每個家庭限領1套，名額共4萬套，飲食券總額達2,000萬元。

合資格的用戶

須為港燈住宅客戶或港燈供電範圍內的劏房住戶，及合乎以下其中一項計劃︰

  • 為以下其中一項計劃的受惠人士：
  • 長者咭
  • 港燈電費優惠
  • ­港燈智惜用電關懷基金
  • ­綜合社會保障援助
  • ­長者生活津貼
  • ­在職家庭津貼
  • ­學校書簿津貼
  • 關愛基金

​​​或

  • 由指定社福機構或區議員建議的有經濟困難人士

領取方法

住戶可由明天起，預約到指定23間社區中心領取一套20張，每張面值25元的飲食券。即可憑券到參加「關懷有饍」計劃的220多間中小企食肆支付餐飲消費。參與的食肆均貼上參與「關懷有饍」計劃標誌，以資識別。

預約23間社區中心名單︰按此

預約後，只需攜同2020年港燈住宅電費單正本或最近3個月內的劏房租金收據，以及身份證明文件，經社福機構進行簡單登記，便可即時獲發飲食券。每個家庭限領1套，名額共4萬套。先到先得，派完即止。

使用飲食券方法

於2020年12月31日或之前到，到參與計劃的食肆使用，於結賬前向食肆出示，食肆掃瞄飲食券二維碼以茲確認。

參加的食肆名單︰按此

 

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責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 日常開支

美食禮券 著數優惠 餐飲 關愛基金 劏房 電費

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