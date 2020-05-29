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買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）

理財學堂 18:53 2020/05/29

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藝人表面風光，衛詩雅（Michelle）入行10多年間，經歷過幾個月零收入的日子，令她一度想放棄演藝事業。捱過低潮期後，Michelle靠演技實力贏盡口碑，更於2017年成功「上車」置業。除了買樓自住外，她投資股市亦從未失手，自覺夠投資運外，其實她也獨有一套投資心法。

【延伸閱讀】「牌王」衛詩雅搏命考牌賺安全感　投資自己爭取最好回報

付首期後戶口見零　險要「撻訂」

Michelle於2008年參演第一部電視劇後正式出道成為演員，起初知名度不高，她經歷過幾個月零收入的日子，幸得公司預支薪金才能捱過難關。其後，Michelle努力鍛鍊演技，漸得觀眾及業界賞識，試過一年內接拍6套電影，演藝事業漸上軌道，令她毋須再擔憂生計，更於2017年買樓置業。

當時Michelle以780萬購入啟德一個348呎的一房單位，付兩成首期約156萬元。付首期後，她的存款戶口赫然剩下零元。存款見底，只因Michelle計漏了買樓的雜項開支包括律師費及稅項等，她笑言眼見戶口「零蚊」頓感「腳軟」！「當時我立即拍下照片，然後發給我經理人，即是告訴他：『我沒錢了，快幫我找工作。』」

付首期後無以為繼，Michelle面臨撻訂危機：「一係撻訂，即是損失工作多年的血汗錢；一係捱下去。」於是，Michelle當時同時拍3套戲，試過3天不睡覺，連感冒都照常工作，最終在3個月的限期內完成交易。

香港樓價高不可攀，普通市民要窮盡一生精力，才能換到一個「安樂窩」，活在五光十色的娛樂圈工作的藝人也一樣。終於買下自己第一個家，Michelle形容過程令人很疲累：「在追求的過程中會否失去更多呢？我不知道。」

慳妹只買增值商品　賣車賺近2萬元

Michelle從來是娛樂圈出名的「慳妹」，不時吃茶餐廳、坐公共交通工作，生活相當「貼地」。不過，慳錢的背後，她也有特別的消費習慣。「我會突然之間，10分鐘內買一輛車，2個小時內決定買一個單位，我不會花錢上在不增值的東西上，我會買的都是『不會輸』的東西。」

Michelle的眼光獨到，有次買一款汽車時，因要1至2年後才能收車，她到收車後，有不少買家不願再等預訂，導致該款汽車的價格便被市場炒起。車行的職員告訴她如立即放售，即可賺到2萬元。等了2年才收車，車行職員以為她會不捨得，怎料她非常決斷，頭也不回地決定將車放售。

投資運勢佳　練出獨家投資心法

連買被視作消耗品的汽車都能賺錢，Michelle投資股票亦未曾失手，初次投資更因聽錯朋友介紹的股票號碼，而意外賺錢。深感自己有投資運，她便加緊研究股票市場，得出自己一套投資心法。Michelle閒時便會收聽不同的股評節目，從股評人分析的100隻股票中，挑選自己感興趣的股票，然後上網研究該股份的業務及價格的走勢圖。「我會計算股份價格的中位數，低過中位數我就會買入，高過中位數便不買，寧願不賺。」靠獨特的投資策略，Michelle指，她的股票投資在近半年賺近50%。不過，她也強調這套投資心法並不專業，相較專業分析，她相信她的幸運成分佔更重。

記者：李瑩

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欄名 : 名人理財

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