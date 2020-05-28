離岸人民幣創新低　專家：3大因素影響滙價

中美關係再度緊張，美國國務卿蓬佩奧指，不再保證香港獲特殊待遇。避險情緒升溫，人民幣持續走弱，離岸人民幣（CNH）曾跌穿7.19關。到底有哪些因素影響人民幣滙價？人民幣未來走勢又如何？

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美國萬利理財亞太區總裁張佩儀指，有3大因素影響人民幣滙價，分別是中美貿易戰、美國減息以及經濟疲弱。

美國總統特朗普或會向中國加徵關稅，中美貿易戰有重啟跡象，而貿易戰未明朗，人民幣滙價亦有受影響。其次，美國聯儲局連番減息放水，更與多國央行訂立臨時美元流動性互換協議，確保全球依賴美元的金融體系繼續運作，令美滙指數上升，人民幣受壓。加上受疫情影響，環球經濟轉差，多國貨幣滙價走弱。中國以出口業務為主，其他貨幣走弱令中國出口業務受影響，而人民幣走軟有望刺激出口、改善中國經濟。

人民幣「低處未算低」

張佩儀預料，人民幣未來走勢會持續偏弱，更指人民幣滙率「低處未算低」，故現時並非吸納入民幣的時機。她更指，由於環球市況不穩定，建議投資者應採取「現金為王」的策略。

責任編輯：曹佩鈞

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