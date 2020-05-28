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【港區國安法】美國取消香港特殊待遇 聯繫滙率受衝擊？ 港元變廢紙？ 這全部都錯

理財學堂 17:26 2020/05/28

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中美關係因港區國安法而再度緊張，美國國務卿蓬佩奧指，美國不再保證香港繼續獲《美港關係法案》（通稱《香港關係法》）下所賦予的特殊待遇，有指香港的聯繫滙率制度將受衝擊，不少遇市民亦關心港元是否變得一文不值。

【港區國安法】《香港關係法》下除了獨立關稅區 香港還有甚麼特殊待遇？

聯繫滙率由外滙儲備支持

聯滙制度屬於貨幣發行局制度。在這個制度下，貨幣基礎的流量與存量均得到外滙儲備的十足支持。根據金管局網頁，截自4月底金管局持有約4,412億美元外滙儲備（約3.4萬億港元）。美國單方面取消聯滙的說法並不成立。

【延伸閱讀】外滙基金有甚麼用途？ 庫房有冇息收都要睇佢

透過兌換保證穩定港滙

金管局會為港幣提供兌換保證，承諾在7.75港元兌1美元的強方兌換保證水平，在市場賣出港元；在7.85港元兌1美元的弱方兌換保證水平，在市場買入港元。金管局透過履行兌換保證及自動利率調節機制，以維持港滙穩定。

強弱方兌換保證確保港元會在7.85至7.75之間買賣，令港元與美元的波幅維持在約1%。在聯滙制度下，港元兌美元並不存在大幅貶值的空間。

安盛投資管理高級新興亞洲高級經濟師姚遠表示，美國有機會取消香港獨立關稅區的地位，但影響整體而言有限，而強迫本港取消聯繫滙率制度的機會亦不大。

香港會實施外滙管制

有市民擔心香港會仿傚部份經濟體，實施外滙管制，限制市民自由兌換外國貨幣。根據《基本法》第112條，「香港特別行政區不實行外滙管制政策。港幣自由兌換。繼續開放外滙、黃金、證券、期貨等市場。香港特別行政區政府保障資金的流動和進出自由。」因此，市民對此不必過濾。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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