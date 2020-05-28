《降魔的2.0》「醉酒羅小姐」譚凱琪只飲90 Lafite　為何是90年不是82年？

▲ 《降魔的2.0》屢次提起波爾多酒莊Lafite，彷彿5大酒莊就只有Lafite獨尊。

話說在《降魔的2.0》飾演羅小姐的譚凱琪，因為知道莫家淦飾演的「餞男」有90年的Lafite，便跟了他上小馬的的士，結果差點被人落迷藥。本身是海之精靈的羅小姐，當然沒有那麼容易被騙，最後將的士半天吊，嚇退「餞男」，但就向小馬抱怨：

他是壞人，給我喝溝渠水；說是90年的拉菲紅酒，難喝到死。

為何是90年Lafite，而不是82年呢？82年是公認波爾多的世紀年份，而59、86、96年，酒評家Robert Parker曾給與接近滿分及100分，而2000年《Wine Spectator》亦評100分，還有05及09年也是不俗的年份，但偏偏編劇不選80年代人所共知的82年，而選90年代不算標青的90年份，許多疑問就出來了。

同一劇集《降魔的2.0》，啤啤（劉佩玥飾）母親貝太原來早已買定女兒出生年份的Lafite，打算待啤啤結婚時開來飲用。又是Lafite！

▲ Lafite在香港很少宣傳，我喝到的機會也很少，唯一一次5大酒莊同場喝是2000年份，那次個人鍾情Latour多一點。

為何在波爾多五大酒莊中，普羅大眾仍然停留在只認識Lafite，而其他4個酒莊就好像隱形了似的？或許是與Lafite在國內被炒起有關，只要高官名人喝過，大家就會一窩蜂追捧，但是否代表其他4個酒莊就不濟呢？

Chateau Mouton-Rothschild（武當）

除了Lafite，相信另一較為人熟悉的五大酒莊，就是Mouton。與其自1945年每年請畫家繪畫酒標有關，而且當中不乏鼎鼎大名的畫家，如畢卡索、達利、夏卡爾等。動輒幾千元一枝Mouton飲不起，可以試旗下擁有的酒莊，如Domaine de Baron'Arques只是二百幾元一枝。

▲ 雖然Mouton 2000年不是由畫家繪製酒標，但那黑底金羊的設計，極罕！

Chateau Latour（拉圖）

有人稱Latour為「酒中之皇」，其陽剛硬朗風格尤其明顯，剛好與優雅的Lafite相對；而61年的出品，更受人稱頌。而屹立在其葡萄園中央的17世紀圓塔（實質是鴿舍），更是酒莊的最佳「商標」。筆者多年前在東京還舉行Vinexpo的時候，有機會試了Latour及其二軍酒Les Forts de Latour共12枝酒，Latour仍然是82年最吸引，而其二軍酒則是96年最清新，果味較濃。

▲ 鍾情2000年的Latour，因為那次喝帶給筆者不同的層次，由最初的甜美，以致單寧引伸的苦澀，再來收結的酸度，都是五大酒莊一同品試中最突出的。

Chateau Margaux（瑪歌）

Margaux酒的特點，在於其誘人的香氣，以及細緻的口感。已故酒莊代表－－總經理Paul Pontallier便說過，90、95、96、2000、03及05年，這些偉大年份比出色還要高一籌，因此不是Lafite 90年獨尊。

▲ Chateau Margaux, 1989：當年午宴試了Margaux 4 個年份，只飲盡了這一杯。香味澎湃，酒身硬淨而平衡，少許酸度貫穿，朱古力味殿後。

Chateau Haut-Brion（侯伯王）

數年前，蘇富比曾經推出過一次Haut-Brion的拍賣會，當年莊主設計了一個酒櫃，包括了8枝Haut-Brion歷年重要的出品－－35、45、59、61、75、89、90及09年。優雅是Haut-Brion最大的特點，這與Merlot佔的比重多一點有關。近年也釀製了入門級數在超市可買到的Clarendelle，有紅、白、Rose及甜酒，以對抗新世界酒。

▲ 試過Haut-Brion 80年代幾個年份，仍然是以82年最佳，平衡得來收結硬淨兼持久。