▲ 【移民葡萄牙】葡萄牙生活成本有幾低？移民專家：4人家庭每月生活成本約2萬港元

港區國安法令移民再次成為熱門話題，葡萄牙「黃金簽證」投資移民門檻低至35萬歐元（約296萬港元），吸引不少港人移民當地。葡萄牙雖位為歐洲，但其物價相對親民。有移民公司顧問指，葡萄牙的物價在歐洲屬於偏低，只需花大約等如香港的一半甚至三分之一價錢，便可在當地享有舒適的生活。

【延伸閱讀】【移民葡萄牙】專家解構黃金簽證4大方案 300萬元買樓移民有何風險？

樓價親民 港人上車較輕鬆

移民服務公司EU Emigration專注處理葡萄牙「黃金簽證」的申請，創辦人兼行政總裁Charles P表示，近年不少港人有意透過「黃金簽證」移民葡萄牙，除了投資及「移民監」門檻相對較低外，當地物價較香港低亦是另一個原因。他指出，葡萄牙的生活成本是歐洲中較相宜，以樓價為例，35萬歐元（約296萬港元）已可買到舊區1000呎的物業，對比香港樓價，港人擁有同一筆資金，在葡萄牙置業無可否認是較為容易。

「黃金簽證」申請人可選擇投資35萬歐元（約296萬港元）於舊房產重建項目，或在當地購買50萬歐元（約423萬港元）的物業，申請人如已持有當地物業，可節省不少生活開支，生活得更為輕鬆。

4人家庭每月生活成本約2萬港元

Charles P以一個4人家庭為例，預計家庭每月基本飲食開支約1,200歐元（10,230港元），全家的醫療保險約250歐元（約2,131港元），加上其他電費、煤氣費及交通費的開支，共約2萬港元的成本，生活質素已經相當不錯。Charles P指，葡萄牙實行12年免費教育，移民子女可選擇就讀公立學校享免費教育，不過由於公立學校用葡文教課，不少移民港人會選擇國際學校，每年學費約1萬歐元（約8萬港元）。此外，入籍後持有歐盟護照，能以較低的學費就讀歐盟國家的大學，普遍比作為國際學生便宜近一半。

【延伸閱讀】【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋

專業人士或需轉行

計劃移民，不少人或會擔心找不到工作。Charles P表示，建築及醫護等專業人士在當地較容易找到工作，但由於語言及經濟產業不同，律師及金融等專業人士則較難在當地重操本業，或需要轉行。他又指，葡萄牙的薪金水平屬歐洲中的中低水平，普通打工仔的每月收入約為2000歐元至2500歐元（約17,047港元至21,309港元），較佳則可達3000歐元（約25,571港元）。他建議，若專業人士擔心找不到工作，或是有意轉行創業，亦可考慮「黃金簽證」的創業方案，投資金額沒有明確的門檻，視乎生意規模而定。創業計劃要需聘請10名員工，Charles P表示，港人可考慮從事飲食相關行業，較容易達到相關要求。

記者：李瑩

【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品