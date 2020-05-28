▲ 【港區國安法】香港「獨立關稅區」地位岌岌可危 投資者應如何部署？

港區國安法觸發中美貿易關係再趨緊張，香港作為「獨立關稅區」的特殊地位亦岌岌可危。美國一旦取消香港的特殊地位，與中國徵收同等的關稅及實施進出口限制，香港轉口貿易的功能也大大減低，投資者現時應重新作出部署。

宜避開的行業

對香港GDP貢獻最大為金融業，佔GDP比重達19.8%；其次是進出口貿易，佔GDP比重17.2%。因此，若「獨立關稅區」地位被取消，將會對香港的物流、轉口貿易帶來衝擊，航空業龍頭國泰（00293）料將首當其衝。以2019年12月數據作為參考，國泰股價較過去12個月的最高點下跌了約30%，該公司的負債比率為96%，現金約為150億港元，以槓桿比率極高，而且要支付近200億港元的員工支出，資產負債表上幾乎沒有多餘的現金作流通。受多重不利因素影響，投資者如想趁低吸納航空及運輸股，亦必須三思。

捕捉中概股回歸浪潮

美國為限制美國資金流入中國，現正討論考慮將在美國上市的中國公司從美國交易所除牌。雖未落實，但此舉觸動了不少中國企業的神經，並考慮回流本港作第二上市，首選受惠股當然是港交所 （00388） 。

據媒體報道，中國兩大網絡產業公司網易及京東將回流香港作第二上市，網易更搶閘於6月2日至5日作公開招股，比預期計劃提早一星期，而集資金額亦加碼至20億至30億美元。京東初步計劃於6月8日至11日進行公開募資，如未能抽中網易的話，投資者亦可選擇京東或其他中概股 。

擬來港第二上市的中概股 市值>1000億港元 網易、京東、拼多多、百度、好未來、中通快遞、騰訊音樂、新東方、攜程、愛奇藝 市值600至1000億港元 嗶哩嗶哩、唯品會、華住、萬國數據、汽車之家、微博、跟誰學、58同城

美國進一步對中國企業施壓，審核機制繁複缺彈性，反而造就一些中概股回歸亞洲及中國市場，無論對資金、股票都增加了流動性。

（筆者並沒有持有相關股份）