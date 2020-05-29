  • 29°C
香港時間 : 2020529日 (五) 20:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「牌王」衛詩雅搏命考牌賺安全感　投資自己爭取最好回報（短片）

理財學堂 18:50 2020/05/29

分享：

股神巴菲特（Warren Buffett）曾經說過：「最好的投資就是投資你自己。」即使世界上沒有從不虧本的投資，但投資自己的回報可能會遠高於你想像。藝人衛詩雅（Michelle）有娛樂圈「牌王」之稱，年輕時已開始考取不同的專業牌照及證書，包括救生員牌、導遊牌及鑽石鑑定證書等。起初不斷考牌是為了謀生計，但這些「投資」都為她帶來意想不到的回報──成為一位更「貼地」的演員。

【延伸閱讀】買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？

擔起家中重擔　不斷增值賺安全感

Michelle公屋出身，家中有一姊一弟，雖作為老二，但堅毅不服輸的個性卻令她成為家人們經濟及心靈上的支柱。她17歲時，姊姊遇到車禍住院一年，同年爸爸工作時又意外受傷而要停工，她便擔起重擔，投身社會賺錢養家。渴望財政獨立、及早養家的她，16歲已開始擔任兼職模特兒賺取收入，第一份全職工作是珠寶銷售員，惟當時薪金不高。為了不用憂柴憂米，她在工餘時更透過考取牌照及證書，增值自己。「我覺得自己很沒用，讀書成績不好，畢業後便覺得自己應該甚麼事都要學識。」

難忘考救生員牌　戰勝不可能任務

外表柔弱嬌小的Michelle，第一個考就是救生員牌，因為這份工作的時薪非常可觀。她當年只有15、16歲，全班大多為男生，只有2名女生，最終只剩下她仍在堅持。「當時我以為自己不會成功，游水的速度不及男生快，又不夠力氣徒手按自己上水。」不服輸的性格便推動她不斷練習，在考試時游得比所有人還要快，最終成功考取救生員牌。

考取第一個牌後，她便成為了證書及牌照的「收藏家」，涉獵甚廣，現時擁有車牌、船牌、「大偈牌」、導遊牌、潛水牌，也讀過鑽石鑑定、鑽石設計、寵物美容、動物傳心術及中醫初級課程。

歷練化作演戲養分　成為「貼地」演員

入行成為演員後，Michelle並沒有完全荒廢所擁有的技能，過程中的歷練已化作演戲的養分，令她能更容易投入角色，成為一個更「貼地」的演員。「因為我甚麼都願意去嘗試，我比同齡的人有更多的感受及經歷，能幫助到我演戲。」

為了感受不同角色的人生，她現時正考取電單車牌，不過因小腿骨折而要延期，未來更計劃去考取重型貨車牌照。積極進修除了為工作及家人外，Michelle也希望未來能報讀護理相關的課程，當前往貧窮國家作探訪時，能以一技之長幫助到有需要人士。

善用網上資料免費增值

疫情期間不少人失業，Michelle更因為去年底小腿骨折而收入大減，更直言幾乎是過着零收入的日子。她以個人經驗勸免失業人士不要放棄，要盡量作多方面的嘗試。她近年來積極經營YouTube頻道，將收樓、網購傢俱及煮食等日常生活小節分享給觀眾，「以前我媽媽都會叫我，不要整天看着電話，但我就是看了別人的影片，才知道影片怎樣拍更好看，才會有點擊率。」她認為，今時不同往日，現時已是網絡的年代，大家可善用網上資源自我增值。

Michelle不斷為自己增值，開拓演員之路，未來更有意將鑽石鑑定及設計的技能來創業。投資自己會否是最好的投資？視乎你是否介意沒有保證回報，並要耐心等待收成。

記者：李瑩

更多【名人理財】系列訪問：

「糖妹」鍾情投資黃金 原因只有一個（短片）

睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品
 

欄名 : 名人理財

相關文章

【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）
2020/04/25
【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）
【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶
2020/04/25
【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶
財經主播林小珍談理財教育：昐女兒靠雙手打拼（短片）
2020/05/15
財經主播林小珍談理財教育：昐女兒靠雙手打拼（短片）
結婚生女後投資趨保守　財經主播林小珍睇淡疫市無撈底
2020/05/15
結婚生女後投資趨保守　財經主播林小珍睇淡疫市無撈底
儲夠首期買樓？糖妹：仍需努力
2020/05/22
儲夠首期買樓？糖妹：仍需努力

最新專欄文章 更多

名人理財 - 買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）
今日
買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）
【賭王何鴻燊病逝】何家10多年前爭產風波轟動一時　賭王曾言：好似被搶劫！
2020/05/27
【賭王何鴻燊病逝】何家10多年前爭產風波轟動一時　賭王曾言：好似被搶劫！
名人理財 - 儲夠首期買樓？糖妹：仍需努力
2020/05/22
儲夠首期買樓？糖妹：仍需努力
名人理財 - 「糖妹」鍾情投資黃金 原因只有一個（短片）
2020/05/22
「糖妹」鍾情投資黃金 原因只有一個（短片）
名人理財 - 結婚生女後投資趨保守　財經主播林小珍睇淡疫市無撈底
2020/05/15
結婚生女後投資趨保守　財經主播林小珍睇淡疫市無撈底
自我增值 YouTube 潛水 導遊 巴菲特 衛詩雅

上一篇文章

買樓付首期後險「撻訂」　衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）

下一篇文章

若美國取消香港特殊待遇　會否影響聯繫滙率？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
離岸人民幣創新低　專家：3大因素影響滙價
離岸人民幣創新低　專家：3大因素影響滙價
【港區國安法】港區國安法對香港有何影響？
【港區國安法】港區國安法對香港有何影響？
【BNO】申請BNO護照有咩要注意？
【BNO】申請BNO護照有咩要注意？
網上報失BNO教學
網上報失BNO教學
【港區國安法】美國取消香港特殊待遇 聯繫滙率受衝擊？ 港元變廢紙？ 這全部都錯
【港區國安法】美國取消香港特殊待遇 聯繫滙率受衝擊？ 港元變廢紙？ 這全部都錯