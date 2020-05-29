「牌王」衛詩雅搏命考牌賺安全感　投資自己爭取最好回報（短片）

股神巴菲特（Warren Buffett）曾經說過：「最好的投資就是投資你自己。」即使世界上沒有從不虧本的投資，但投資自己的回報可能會遠高於你想像。藝人衛詩雅（Michelle）有娛樂圈「牌王」之稱，年輕時已開始考取不同的專業牌照及證書，包括救生員牌、導遊牌及鑽石鑑定證書等。起初不斷考牌是為了謀生計，但這些「投資」都為她帶來意想不到的回報──成為一位更「貼地」的演員。

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擔起家中重擔 不斷增值賺安全感

Michelle公屋出身，家中有一姊一弟，雖作為老二，但堅毅不服輸的個性卻令她成為家人們經濟及心靈上的支柱。她17歲時，姊姊遇到車禍住院一年，同年爸爸工作時又意外受傷而要停工，她便擔起重擔，投身社會賺錢養家。渴望財政獨立、及早養家的她，16歲已開始擔任兼職模特兒賺取收入，第一份全職工作是珠寶銷售員，惟當時薪金不高。為了不用憂柴憂米，她在工餘時更透過考取牌照及證書，增值自己。「我覺得自己很沒用，讀書成績不好，畢業後便覺得自己應該甚麼事都要學識。」

難忘考救生員牌 戰勝不可能任務

外表柔弱嬌小的Michelle，第一個考就是救生員牌，因為這份工作的時薪非常可觀。她當年只有15、16歲，全班大多為男生，只有2名女生，最終只剩下她仍在堅持。「當時我以為自己不會成功，游水的速度不及男生快，又不夠力氣徒手按自己上水。」不服輸的性格便推動她不斷練習，在考試時游得比所有人還要快，最終成功考取救生員牌。

考取第一個牌後，她便成為了證書及牌照的「收藏家」，涉獵甚廣，現時擁有車牌、船牌、「大偈牌」、導遊牌、潛水牌，也讀過鑽石鑑定、鑽石設計、寵物美容、動物傳心術及中醫初級課程。

歷練化作演戲養分 成為「貼地」演員

入行成為演員後，Michelle並沒有完全荒廢所擁有的技能，過程中的歷練已化作演戲的養分，令她能更容易投入角色，成為一個更「貼地」的演員。「因為我甚麼都願意去嘗試，我比同齡的人有更多的感受及經歷，能幫助到我演戲。」

為了感受不同角色的人生，她現時正考取電單車牌，不過因小腿骨折而要延期，未來更計劃去考取重型貨車牌照。積極進修除了為工作及家人外，Michelle也希望未來能報讀護理相關的課程，當前往貧窮國家作探訪時，能以一技之長幫助到有需要人士。

善用網上資料免費增值

疫情期間不少人失業，Michelle更因為去年底小腿骨折而收入大減，更直言幾乎是過着零收入的日子。她以個人經驗勸免失業人士不要放棄，要盡量作多方面的嘗試。她近年來積極經營YouTube頻道，將收樓、網購傢俱及煮食等日常生活小節分享給觀眾，「以前我媽媽都會叫我，不要整天看着電話，但我就是看了別人的影片，才知道影片怎樣拍更好看，才會有點擊率。」她認為，今時不同往日，現時已是網絡的年代，大家可善用網上資源自我增值。

Michelle不斷為自己增值，開拓演員之路，未來更有意將鑽石鑑定及設計的技能來創業。投資自己會否是最好的投資？視乎你是否介意沒有保證回報，並要耐心等待收成。

記者：李瑩

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