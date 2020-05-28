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【港區國安法】《香港關係法》下除了獨立關稅區 香港還有甚麼特殊待遇？

理財學堂 13:12 2020/05/28

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【港區國安法】《香港關係法》下除了獨立關稅區 香港還有甚麼特殊待遇？

港區國安法今日稍後表決，而美國方面對此率先發聲。美國國務卿蓬佩奧表示，國務院已經根據《美港關係法案》（通稱《香港關係法》），向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再保證港獲美特殊待遇。那到底到在此法案下，香港有甚麼特殊待遇呢？

【移民台灣】台灣若停用《港澳條例》　港人在台待遇或視同內地人

《香港關係法》是美國規範香港在主權移交後，與香港各種往來而訂定的法案。美國國務院每年須向國會提交報告，因應香港的高度自治情況，決定是否繼續給予特殊待遇，包括在金融和文化等領域給予香港有別於中國的待遇，並且視香港為「獨立關稅區」，以及在一國兩制框架之下，支持香港的人權、民主與自治，保障香港的生活方式，及美資在這個國際金融中心和自由港的營商。

在此法案下，香港有以下特殊待遇︰

1.被視為獨立關稅區，視香港是有別於中國的非主權實體，並享有優惠關稅稅率。

2.設立雙邊關係，美國可向香港輸出管制商品，例如具敏感性的高科技產品。

3.自由兌換貨幣，不設上限。

4.簽證審批待遇

【港版國安法】美國倘撤香港特殊地位 特朗普形同攬炒

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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