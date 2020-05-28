【兌換美元】9間找換店及銀行美元滙價比較　邊間滙率最好？

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【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
港區國安法引起國際社會的關注，美國國務卿蓬佩奧指，美國不再保證香港繼續獲美國法律所賦予的特殊待遇，市場憂慮聯繫滙率制度同受衝擊。港元滙價先跌後回穩，仍靠近強方兌換保證。想兌換美元，到底銀行還是找換店的滙價較為吸引？
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銀行手續費各有不同
大部分銀行會豁免現有客戶兌換外幣現鈔的手續費，若超過每日提存金額上限，則會收取手續費，大多以總提取金額的0.25%計算。此外，部分銀行更會按客戶的賬戶等級，而提供更優惠的滙價，而每日提取上限亦有不同。
需要留意的是，並非每家銀行分行都有充足外幣現鈔供提取，故如有需要兌換或提取大量現鈔，應預先聯絡銀行查詢並預留外幣現鈔。
|銀行
|外幣現鈔買賣手續費
（港元）
|外幣現鈔提存手續費
|恒生銀行
|
少於3,000港元或等值：50元/每柱
優越、優進理財及Green Banking客戶可獲豁免
|
如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%
|滙豐銀行
|銀行客戶：豁免
|
如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%
|渣打銀行
|銀行客戶：豁免
|
如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%
|中銀香港
|銀行客戶：豁免
|
如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%
各銀行及兌換店滙價
統計本港4間銀行，以東亞銀行的現鈔賣出價最為吸引，美元兌港元為7.772（大鈔）。找換店方面，牛記的賣出價最為吸引，美元兌港元為7.774。
|銀行
|買入*
|賣出*
|恒生銀行
|7.7
|7.78
|滙豐銀行
|7.6911
|7.8165
|東亞銀行
|7.723（大鈔）
7.72（細鈔）
|7.772（大鈔）
7.786（細鈔）
|中銀香港
|7.72
|7.85
|找換店
|買入*
|賣出*
|許氏兄弟
|7.7
|7.83
|小女孩
|7.76
|7.82
|百年
|7.75
|7.785
|牛記
|7.724
|7.774
|發達鳥
|7.76
|7.785
|*每1美元兌港元，以5月28日12時20分滙率計算，以各銀行及找換店公布為準
【找換店資料】
香港許氏兄弟找換集團
地址：分店地址
電話：3189 4888、2854 4788（假日專綫）
小女孩
營業時間：星期一至五 10:00-19:00、星期六 、星期日及公眾假期休息（上環店）
星期一至五10:00-17:00、星期六、星期日及公眾假期休息（葵芳店）
地址：上環德輔道中246-248號東協商業大廈601室、葵芳葵涌廣埸地下73號鋪
WhatsApp預約：9767 9997（上環店）、9149 7459（葵芳店）
百年
營業時間：星期一至五09:00-18:00、星期六09:30-14:00
地址：中環德輔道中61-65號華人銀行大廈1703室
電話預約：2523 3403
牛記
營業時間：星期一至五09:00-17:30、星期六09:00-17:00、星期日及公眾假期休息
地址：上環急庇利街1號長達大廈地下
電話：2850 5057/2544 1851
發達鳥
營業時間：星期一至五 12:00-20:00、星期六 12:00-18:00
地址：深水埗福華街177號地舖
ＷhatsＡpp預約：6999 6148
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 生活理財