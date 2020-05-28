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【兌換美元】9間找換店及銀行美元滙價比較　邊間滙率最好？

日常開支 17:06 2020/05/28

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【兌換美元】9間找換店及銀行美元滙價比較　邊間滙率最好？

港區國安法引起國際社會的關注，美國國務卿蓬佩奧指，美國不再保證香港繼續獲美國法律所賦予的特殊待遇，市場憂慮聯繫滙率制度同受衝擊。港元滙價先跌後回穩，仍靠近強方兌換保證。想兌換美元，到底銀行還是找換店的滙價較為吸引？

【延伸閱讀】【證券戶口】開證券戶口送滙豐騰訊股票？盤點證券行、銀行開戶迎新優惠

銀行手續費各有不同

大部分銀行會豁免現有客戶兌換外幣現鈔的手續費，若超過每日提存金額上限，則會收取手續費，大多以總提取金額的0.25%計算。此外，部分銀行更會按客戶的賬戶等級，而提供更優惠的滙價，而每日提取上限亦有不同。

需要留意的是，並非每家銀行分行都有充足外幣現鈔供提取，故如有需要兌換或提取大量現鈔，應預先聯絡銀行查詢並預留外幣現鈔。

銀行 外幣現鈔買賣手續費
（港元）		 外幣現鈔提存手續費
恒生銀行

少於3,000港元或等值：50元/每柱

優越、優進理財及Green Banking客戶可獲豁免
  • 優越理財客戶：單日存入或提款超過7,500美元
  • 其他客戶：單日存入或提款總額超過1,500美元

如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%
滙豐銀行 銀行客戶：豁免
  • 個人客戶及個人綜合理財戶口：單日存入或提款總額超過1,500美元
  • 運籌理財：單日存入或提款總額超過3,000美元
  • 卓越理財：單日存入或提款總額超過7,500美元

如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%
渣打銀行 銀行客戶：豁免
  • 優先理財：單日存入或提款總額超過7,500美元
  • Premium理財、快易理財、非綜合理財、中小企業及其他客戶：單日存入或提款總額超過2,500美元

如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%
中銀香港 銀行客戶：豁免
  • 中銀理財或超卓「商業理財賬戶」：10,000美元
  • 智盈理財或晉躍「商業理財賬戶」：5,000美元
  • 自在理財或「商業理財賬戶」或其他客戶：2,000美元

如超出上以限額，需收取當日存入或提款總額的0.25%

各銀行及兌換店滙價

統計本港4間銀行，以東亞銀行的現鈔賣出價最為吸引，美元兌港元為7.772（大鈔）。找換店方面，牛記的賣出價最為吸引，美元兌港元為7.774。

銀行 買入* 賣出*
恒生銀行 7.7 7.78
滙豐銀行 7.6911 7.8165
東亞銀行 7.723（大鈔）
7.72（細鈔）		 7.772（大鈔）
7.786（細鈔）
中銀香港 7.72 7.85
找換店 買入* 賣出*
許氏兄弟 7.7 7.83
小女孩 7.76 7.82
百年 7.75 7.785
牛記 7.724 7.774
發達鳥 7.76 7.785
*每1美元兌港元，以5月28日12時20分滙率計算，以各銀行及找換店公布為準

【找換店資料】

香港許氏兄弟找換集團

地址：分店地址
電話：3189 4888、2854 4788（假日專綫）

小女孩

營業時間：星期一至五 10:00-19:00、星期六 、星期日及公眾假期休息（上環店）
星期一至五10:00-17:00、星期六、星期日及公眾假期休息（葵芳店）
地址：上環德輔道中246-248號東協商業大廈601室、葵芳葵涌廣埸地下73號鋪
WhatsApp預約：9767 9997（上環店）、9149 7459（葵芳店）

百年

營業時間：星期一至五09:00-18:00、星期六09:30-14:00
地址：中環德輔道中61-65號華人銀行大廈1703室
電話預約：2523 3403

牛記

營業時間：星期一至五09:00-17:30、星期六09:00-17:00、星期日及公眾假期休息
地址：上環急庇利街1號長達大廈地下
電話：2850 5057/2544 1851

發達鳥

營業時間：星期一至五 12:00-20:00、星期六 12:00-18:00
地址：深水埗福華街177號地舖
ＷhatsＡpp預約：6999 6148

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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