▲ 【財務自由】一個80後屋邨仔的理財故事 龔成：敢去想、落實做

「莫欺少年窮」。今日身家可能是一個零，但只要有目標，肯堅持，也能累積財富享受財務自由。80後專欄作家龔成，經常在其個人專頁分享及理財心得。他近日重溫2012年接受本報訪問時的報道，再談及其理財之路及個人目標：「但只要你敢去想，真的落實去做，你都可以完成的！」

龔成年少時於公屋長大，踏入社會後做銀行工，最初月入$8000，其後加至萬多元，憑著儲蓄及投資，成功在5年內累積到$100萬，幾年後將財富滾存至數百萬，並獲得基本的財務自由，因此辭去銀行工，告別打工生涯。

龔成於其帖文分享提及，雖然在公屋長大，但從不覺得自己窮，反而這樣的出生令他自小從家人身上領悟到妥善理財的重要性，深明賺錢不易，寧靠自己賺錢購買自己想要的，也不靠家人資助。

訂立明確儲蓄目標 月儲1萬元

他的策略是定下明確目標和堅持不懈。在踏出社會工作的第一天，我已定立了一個每月儲蓄一萬元的目標。

除堅持儲錢目標，我由18歲開始已不斷閱讀不同書籍、報讀相關課程、分析和閱讀公司年報，提升投資回報。

敢想敢做 完成目標

龔成提到，敢去想是第一步，關鍵並非取決於其個人能力，而是思維模式。很多年青人連想也不敢想，過份規範自我，目標只會愈來愈遠。

他又謂，無時無刻都提醒自已必須嚴格執行，加上不喜歡拖延的性格，認為對的事就會立刻去做，把事情一步步完成。凡事堅持到底，自然能達成目標。

【重溫龔成專訪報道，按此：80後屋邨仔 月入8千儲百萬】