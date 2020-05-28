一田購物優惠日全場1折起　Premiere Elements憑票尾享戲票買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一田購物優惠日全場1折起

由即日起至6月3日，全綫一田百貨、一田超市及10個特別展場舉行「一田購物優惠日」，部分貨品更低1折。

詳情：【一田購物優惠日】一田百貨首設預先登記 逾萬款產品減價 低至1折起（附登記網站）

2. Premiere Elements：憑票尾享戲票買一送一

憑百老匯院線旗下戲院之任何電影票尾，於優惠期2020年6月1日至8月31日內到Premiere Elements購買正價戲票時可享買一送一優惠。

此外，戲院特別推出「買細送大」優惠，只要購買小童戲票一張，家長即可免費攜同小童一同觀看。

3. KFC快閃優惠 50元6件雞

KFC推出晚市快閃優惠，於今日（5月28日）晚上6時至9時推出50元6件雞優惠，優惠更適用於堂食及外賣。需要注意，此優惠不適用於KFC好味速遞及好味速遞自取。

KFC更推出加配優惠：

1. 9元加配細薯格

2. 8元加配辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯 (普通) 1客

3. 6.5元加配經典葡撻1份

4. 6元加配馬鈴薯蓉(普通) 1份

5. 6元加配飲品1杯

優惠適用餐廳

撰文：hket小編

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