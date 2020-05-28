Panerai香港成立全球首個腕錶配件展示廳　更換錶帶過程從此不一樣

▲ Panerai全球第一間的Watch Accessories Room，內裏展示了逾200款錶帶。

手錶除了用來收看時間，早就成了手腕上重要的配飾，而且只要換上一條截然不同的錶帶，便可輕易達到襯衫的效果，更有如擁有一枚新錶一樣。

▲ 長枱上的手錶展示櫃以魚雷為造型。（官方圖片）

筆者認識幾位Panerai手錶收藏家，多年前他們就已經愛為自家的收藏更換錶帶，正如他們所說，Panerai手錶的風格sporty得來可塑性很高︰「換一換錶帶就唔同晒」，只可惜當年品牌錶帶的選擇不多，他們惟有以非原裝錶帶代替。

▲ 枱上設有轉盤，同樣為方便大家揀選錶帶而設。（官方圖片）

▲ 只要將自家的Panerai手錶錶頭放到「路軌」上，便可移動到不同的錶帶位置。（官方圖片）

好消息是，這個意大利品牌Panerai日前卻選擇在本港開設全球第一間Watch Accessories Room，並設於品牌位於廣東道的11層高旗艦店之內，而且概念非常有趣，可讓大家玩過夠。

▲ Panerai手錶收藏家認為，品牌的設計sporty得來可塑性高，全新錶款Luminor Marina當然不例外，手錶更破天荒於錶帶縫線、錶冠、錶冠護橋及槓桿加有Super-LumiNova X1塗層，提高手錶在夜間的可視性。（官方圖片）

房間的設計遵循以往Panerai專門店的設計概念，主要選用橡木和拋光黃銅等材質，長枱上的手錶展示櫃以魚雷為造型，代表著品牌跟意大利海軍之間的一段歷史。

▲ Panerai全球第一間的Watch Accessories Room於香港正式設立。（官方圖片）

最有趣是錶帶的展示方式，枱上設有多個轉盤和數條「路軌」，只要將自家的Panerai手錶錶頭放上，便可移到不同的錶帶，可即時看到更換後的效果。

現場所見所展示的錶帶就有逾200款，包括不同質料如牛皮、鱷魚皮、橡膠帶和Nato帶等，還有不同的錶釦，而品牌現時擁有多達670種錶帶和錶鏈可供選擇。靜靜坐下來左拼拼右拼拼，輕易打發半天時間，對於有選擇困難症的朋友，可能需要向店內職員求助。

地址︰尖沙咀廣東道2號Panerai專門店8樓（2992 0175）

撰文︰梁靜詩