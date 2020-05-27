【財務自由】理財終極目標要「財務自由」　財務策劃師謝紹榮教你3大理財守則

▲ 【財務自由】理財終極目標要「財務自由」 緊記3大理財守則

想自主人生，首先要財務自由。但如何才能夠提早享受財務自由，退休享受人生？《食腦本食過世：退休策劃財務手冊》一書作者謝紹榮贈言打工仔，只要做好準備，絕對可以提早退休。

財務自由與生活態度相對

謝紹榮引述理財天書《富爸爸•窮爸爸》作者，將「財務自由」定為理財終極目標，而退休的其中一個條件，也正是達到財務自由。不過一般人卻誤解，以為財務自由等同發達。他解釋：

財務自由指有足夠的被動收入以應付退休開支，過着自己喜愛的生活模式。現時努力工作賺錢，為了未來不需依靠主動收入（指需持續付出勞動才能得到的固定收入，不工作就沒有收入，需要用時間換錢），也能舒適過退休生活。這是一個與生活態度相對的概念，每個人的生活質素及成本也不同，最重要是活得自在，不用再營營役役。

他表示，自己的被動收入來源，跟大部分人相若，都是靠出租樓宇和股票收益。即使已達到財務自由，不代表從此遊手好閒，只是我們在選擇未來人生方向時，擁有更大自由度。

退休理財必要審時度勢

書中就財務概念、投資、資產等等有詳細的解說，分成理論及方法兩篇，以淺白踏實的文字，透過退休計劃表、資產管理及現金流計算方法等，一步一步教讀者實踐退休理財。

另外，書內亦教導讀者如何透過50/50法則計算退休所需要的資金，就是每年家庭支出在不高於經調整後淨收入的50%水平，同時把剩餘的50%收入投資在可抗衡通脹風險的資產上。

理財貼士有3個 「習慣、知識、判斷力」

擁有大量實戰經驗的他，熟悉經濟市場運作，要到達財務自由並退休，他給大家一個重要的理財貼士，就是擁有良好的「習慣、知識、判斷力」。雖然看似老生常談，但的確是重要的觀念。

習慣是指養成量入為出、先儲後花的良好習慣，以及要改善心理質素和克服認知盲點的投資習慣。

知識是要對金融市場、產品、宏觀經濟發展及規則等有相關認識，切忌一知半解或流於表面，須做足功課。

最後的判斷力則是最難掌握，要學懂審時度勢，主要靠經驗累積。謝紹榮笑說

我的投資心得就是『收息要識時務』，長短綫投資也要看清大局。我自己做經紀時也曾輸過，最後得出的結論是大部分短炒也失敗收場。要看得長遠、有耐性，作為實力穩健的投資者，要有持貨能力兼輸得起，而並非僅用高賣低買的技巧。

疫市下投資策略

面對現時全球疫情及金融危機，想退休好像雪上加霜，謝紹榮表示人有三衰六旺，必要有一筆相等於一年年薪現金作為應急款項。他亦建議在亂世投資，應更加着重分散風險，資產配置要重新分配，或作出離岸投資安排。

未退休者，不妨趁現時社會及經濟大洗牌，走出舒適圈，運用專長創業，甚至成為斜槓族（Slash），不能僅以同一技能「食老本」。

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