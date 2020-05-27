【賭王何鴻燊病逝】何家10多年前爭產風波轟動一時　賭王曾言：好似被搶劫！

賭王何鴻燊昨日逝世，享年98歲。何鴻燊出身名門，再經歷家道中落，到成為賭業大享，一生傳奇。據估計，他生前的身家逾5,000億港元，何鴻燊有四位太太，生前亦發生過爭產風波，有如電視劇般峰迴路轉。

爭產糾紛開始

何家爭產風波由10年前的一單意外講起。2009年7月29日，何鴻燊在四房梁安琪的家中跌倒並撞傷頭部，送院後接受腦部手術，一度傳出情況危殆的消息。據報道，當時何鴻燊尚未曾公開發表過有關遺囑以及其資產分配的安排。

▲ 四房梁安琪。

2010年12月2日，何鴻燊將信德集團（00242）中的2.51億股份轉讓給二房藍瓊纓的五名兒女，即何超瓊，何超鳳，何超蕸，何超儀，何猷龍，當時股份市值約12.17億港元。

▲ 二房藍瓊纓。

其後何鴻燊在不足兩星期內，把澳門博彩 （00880） 7%股份轉讓給梁安琪，當時市值約48億港元，令梁安琪成為澳博第二大股東，何鴻燊於12月28日再把澳博10%的B類股份轉讓給梁安琪，三天後梁安琪成為澳博常務董事。賭王的舉動令外界聯想到何鴻燊正在分配家產。

Lanceford股權重組 何鴻燊持股被大幅攤薄

不過，在12月27日，澳門旅遊娛樂的大股東Lanceford Company Limited宣布公司股權重組，重組後，何鴻燊的個人持股被大幅攤薄，而增發的新股分別由二房和三房陳婉珍持有。何家爭產風波由此成為公眾焦點。

據當時報道，何鴻燊得悉有關股權變動後，曾多次致電及發出多個短訊給何超鳳，要求她解釋這個未得他同意的舉動，何鴻燊見何超鳳未有回應，他於2011年1月5日，發出了有其英文簽名的信函，命令何超鳳直接到他的淺水灣道大宅交代。兩日後，即1月7日，何超鳳向父親發出家書，公開感謝父親授權自己以「禮物贈送」形式轉讓有關股份給二房及三房的信函，信中署有何鴻燊的英文簽名，意即是股權變動是經何鴻燊本人批准。

▲ 1月7日，何超鳳向父親發出家書，公開感謝父親授權自己以「禮物贈送」形式轉讓有關股份給二房及三房的信函。

何鴻燊親口發言：這是搶劫

但事件來到了意想不到的發展。2011年1月25日，何鴻燊透過代表律師高國駿（Gordon Oldham）指，有關在澳門旅遊娛樂的股權變動為一場「搶劫」，其意願是把家產平分於四房。在一段何鴻燊與高國駿交談的片段中，何鴻燊親口說：「It's something like robbery, I know nothing of it, and then I sign something，they force me to sign.（好像搶劫，我不知道發生何事，之後我簽了一些東西，他們強迫我簽的）」代表律師再詢問他：「我可以形容這件事是『搶劫』？」他回答：「Yea.（是）」其後律師詢問他的意願，在48小時內，如果二房及三房不作出回應，是否控告他們？何鴻燊堅定地回答：「Still go ahead.（繼續）」

▲ 何鴻燊與其代表律師高國駿交談的影片。

同日，何鴻燊先後在長房、二房以及三房分別的寓所召開家庭會議，三房陳婉珍在其女何超雲陪同下，當晚讀出何鴻燊的手寫聲明，表示股權分配一事為一場誤會，家事應自行解決而毋須以法律途徑解決。同時，高國駿及高李嚴律師行（Oldham, Li & Nic）的代表律師身份被取消。

▲ 三房陳婉珍(右下)當晚在其寓所會見傳媒，並宣讀聲明。

▲ 三房陳婉珍展示何鴻燊的手寫聲明。

翌曰，1月26日，有電視媒體獲陳婉珍邀請到其谷柏道大宅進行採訪，當時何鴻燊在陳婉珍及何超鳳陪同下，讀出一張預先準備大紙板的聲明，強調事件已經得到解決，並表示自己非常愛惜家人及未曾對家人採取法律行動，亦毋須高國駿跟進及感謝其介入。

▲ 1月26日，何鴻燊在陳婉珍及何超鳳陪同下，讀出一張預先準備大紙板的聲明。

四房回港介入

得悉此事的四房梁安琪，同日由澳門返回香港，並抵達三房的大宅，其後將何鴻燊接回到淺水灣道的大宅。之後，大房何超雄及律師高國駿抵達淺水灣的大宅，20分鐘後就手持着一份文件以及一張支票離開大宅，並前往高等法院提交入稟狀，狀告二房及三房等人士。當晚，大房何超賢就透過私人助理向多間海外傳媒發出電郵，表示不相信父親「不會忘記母親為他建立賭業王國而不留下任何東西給予長房」及對部分何家成員行為感到不安。

2月16日早上，律師高國駿向傳媒表示，何鴻燊再度入稟法院申請禁制令阻止何超瓊及何超鳳轉移他旗下的地產、投資以及船務公司等資產，同時也控告何超鳳、何超瓊、Ranillo Investments及Action Winner，指他們沒有歸還原屬他的澳門旅遊娛樂股份。

▲ 2月16日早上，律師高國駿向傳媒表示，何鴻燊再度入稟法院申請禁制令阻止何超瓊及何超鳳轉移他旗下資產。

事件告終

2月21日，何鴻燊親自決定終止有關訴訟，並入院休養兩個多星期。3月10日，何鴻燊發表下款為「何鴻燊博士及全體家人」的《聯合聲明》，表示何家各房已經和解，以上「何家事件終於得到圓滿解決」。

▲ 何鴻燊在3月10日發表下款為「何鴻燊博士及全體家人」的《聯合聲明》。

責任編輯︰陳啟昌