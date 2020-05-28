▲ 家族企業如何世代相傳？先要做到呢5點

有關企業品牌歷久彌新的話題，值得深入研究和討論。究竟一些百年企業有何可取之處？它們如何在不斷變化的競爭環境中，展現抗逆能力？又如何因應不同時勢而調整業務策略？

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Business Financing UK早前發表一篇文章，詳列全球各地歷史最悠久的企業。這類老牌企業正好為其他世代相傳的家族企業樹立榜樣，為一眾品牌後起之秀，示範如何跨代延續。

從價值的角度來看，家族企業對社會和經濟的貢獻不容小覷。私人財富諮詢機構Wealth-X報告指出，由現時直至2030年，由全球家族企業傳承至下一代的財富總額將高達15.4萬億美元。家族企業同時貢獻全球國內生產總值的70%至90%，為全球創造50%至80%的就業機會。

然而，有研究發現只有少於三分一的家族企業能夠順利傳承至第二代，而成功交棒至第三代的家族企業更是屈指可數。近年不少新晉企業迅速冒起，表現矚目，但它們的傑出表現往往在新管理層接班後便無以為繼。《財富》雜誌早前一篇文章同時指出，在上世紀60年代，標準普爾指數成分股公司的平均經營年期約60年，但現今卻已縮短至20年左右。問題是：業務模式舉例在20年、50年甚至100年後是否仍然可行？如何秉承創業文化力求創新？

對家族企業擁有人而言，讓持分者參與和家族企業的營運與未來發展相關的討論至關重要，妥善闡明各方的角色和責任，管理期望和建立互信，對家族企業的長久傳承十分重要：

1. 建立正面的企業文化

家族企業成員或因潛在利益衝突，令彼此之間的關係和互動更複雜。為促進成員協作，建立優良企業文化是發揮家族企業價值，規範員工行為的關鍵元素。坦誠討論共同目標，並根據企業願景、目的和價值觀，訂立簡潔、精確和結構清晰的企業精神和訊息。

2. 建立並加強凝聚力

面對複雜多變的營商環境和市場形勢，企業內部要攜手抵禦逆境，可考慮先從加強團隊關係入手。在逆境過後，企業可舉辦員工靜思會和外出活動，除了為團隊成員提供紓緩壓力的機會，亦可提升團隊凝聚力。此外，加深對同事的了解，認清他們傾向的溝通和相處模式，將有助鞏固溝通和信任基礎。

3. 培養團隊間之互信

通過建立一些合作項目，鼓勵一向各自為政的職能團隊加強協作，將是提升凝聚力和促進互信的催化劑。為團隊成員創造更多合作機會，可加強員工的歸屬感，並為企業內部建立良好信任基礎。

4. 改善溝通流程與工具

隨着家族企業的發展與傳承，必須建立正規的溝通渠道。審視家族企業現有的溝通模式將有助成員判斷最有效的渠道。透過公司內部通訊，可確保員工能獲得履行職責時的所需資訊，和提升對公司活動的參與度。此外，善用社交媒體，有助企業和客戶建立良好關係的同時，也可實踐業務目標。

5. 上行下效加強企業文化

家族企業領導者可以身作則，從上而下建立和加強企業文化，關鍵包括傳達清晰明確的訊息。定期舉行會議，了解員工的工作需要；保持開放態度，鼓勵員工誠懇表達想法和疑慮，都是有效的溝通途徑。

對家族企業而言，有效溝通無論對經營企業和維繫家族同樣重要。要使家族和企業兩者能長期相輔相成是一個重大的挑戰，透過和家族治理及家族辦公室等專業團隊合作，可加強雙方之間的對話，制定切合家族需要的全面企業治理和溝通方案，助家族企業世代傳承、歷久不衰。

作者：黃奕斌

【關於作者】

分享私人銀行業的未來發展趨勢，深入淺出地帶出財富管理及智慧傳承的規劃藍圖，以及家族企業可持續經營的實踐策略，並探討如何透過不同產品及解決方案，以滿足包括資產增值、世代傳承、新世代思維、慈善公益、家族辦公室、信託基金等需求。