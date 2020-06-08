【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法

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【派錢1萬】6‧21父親節起登記 最快7月8日收到1萬蚊
政府派現金一萬元計劃有最新消息。今日財政司司長陳茂波長宣布，市民可於6月21日至6月底期間登記，7月8日起開始陸續發放款項。如在7月1日後經電子登記，約一星期可收到錢，現時共有21間銀行參與計劃。
以下就列舉了本港4間銀行登記網上銀行的步驟。
【派錢1萬】政府6月21日起接受派錢登記 最快7月8日收到錢
滙豐銀行
只要是下列任何一項服務的客戶，即可使用個人網上理財服務 ：
1. 在滙豐登記個人網上理財頁面，選擇戶口類別。
2. 輸入「銀行戶口號碼」、「自動櫃員機密碼」及「身份證明文件號碼」以驗證身份。
3. 輸入「用戶名稱」、「提示問題」、「答案」及「密碼」來建立個人網上理財用戶資料。
4. 設定保安問題，以便在忘記登入資料時可進行重設。
5. 確認登記後，即可使用個人網上理財服務。
恒生銀行
1. 在恒生個人e-Banking登入頁面，按「立即登記」。
2. 選擇「戶口類別」後，輸入「戶口 / 信用卡號碼」、「密碼」及「身份證明文件號碼」。
3. 設定「用戶姓名」（8-15位字母或數字），然後檢視所提供的戶口姓名能否使用。
4. 若所選的用戶姓名可供使用，請設定「第一密碼」及「第二密碼」（8-30位字母或數字）。
5. 輸入「電郵地址」作為聯絡資料，然後按「繼續」。
6. 設定兩條「保密問題」以便當你忘記登入密碼時於網上即時重設。
7. 選擇戶口以接收e-Statement/e-Advice。
8. 輸入個人身份證明文件中的三位數字或字母。
9. 選擇「立即設定限額」以即時設定轉帳/繳付賬單限額及更新戶口名單。
10. 完成登記後，即可登入及使用個人e-Banking。
中國銀行
1. 在中銀登入香港網上銀行頁面，按「首次登入或登記」
2. 選擇「賬戶類別」後，輸入「網上銀行號碼」（8位號碼），並選擇「網上銀行密碼」及輸入「密碼」
3. 輸入「身份證明文件號碼」
4. 設定用戶名稱、並輸入現有密碼、新密碼及電郵地址（如適用）
5. 登記完成後，即可使用網上銀行服務
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花旗銀行
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 生活理財