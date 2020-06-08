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【派錢1萬】登記網上銀行一星期收錢　4大銀行登記網上銀行方法

日常開支 11:37 2020/06/08

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【派錢1萬】登記網上銀行更快收到錢　4大銀行登記網上銀行方法

政府派現金一萬元計劃有最新消息。今日財政司司長陳茂波長宣布，市民可於6月21日至6月底期間登記，7月8日起開始陸續發放款項。如在7月1日後經電子登記，約一星期可收到錢，現時共有21間銀行參與計劃。

以下就列舉了本港4間銀行登記網上銀行的步驟。

【派錢1萬】政府6月21日起接受派錢登記　最快7月8日收到錢

滙豐銀行

只要是下列任何一項服務的客戶，即可使用個人網上理財服務 ：

  • 具自動櫃員機卡或電話理財服務的滙豐戶口
  • 具自動櫃員機卡服務的滙豐信用卡
  • 滙豐強積金或滙豐職業退休界定供款計劃戶口

1. 在滙豐登記個人網上理財頁面，選擇戶口類別。
2. 輸入「銀行戶口號碼」、「自動櫃員機密碼」及「身份證明文件號碼」以驗證身份。
3. 輸入「用戶名稱」、「提示問題」、「答案」及「密碼」來建立個人網上理財用戶資料。
4. 設定保安問題，以便在忘記登入資料時可進行重設。
5. 確認登記後，即可使用個人網上理財服務。

恒生銀行

1. 在恒生個人e-Banking登入頁面，按「立即登記」。
2. 選擇「戶口類別」後，輸入「戶口 / 信用卡號碼」、「密碼」及「身份證明文件號碼」。
3. 設定「用戶姓名」（8-15位字母或數字），然後檢視所提供的戶口姓名能否使用。
4. 若所選的用戶姓名可供使用，請設定「第一密碼」及「第二密碼」（8-30位字母或數字）。
5. 輸入「電郵地址」作為聯絡資料，然後按「繼續」。
6. 設定兩條「保密問題」以便當你忘記登入密碼時於網上即時重設。
7. 選擇戶口以接收e-Statement/e-Advice。
8. 輸入個人身份證明文件中的三位數字或字母。
9. 選擇「立即設定限額」以即時設定轉帳/繳付賬單限額及更新戶口名單。
10. 完成登記後，即可登入及使用個人e-Banking。

中國銀行

1. 在中銀登入香港網上銀行頁面，按「首次登入或登記」
2. 選擇「賬戶類別」後，輸入「網上銀行號碼」（8位號碼），並選擇「網上銀行密碼」及輸入「密碼」
3. 輸入「身份證明文件號碼」
4. 設定用戶名稱、並輸入現有密碼、新密碼及電郵地址（如適用）
5. 登記完成後，即可使用網上銀行服務

【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？

花旗銀行

  1. Citi Hong Kong網站主頁「登入網上理財」下面按「首次登入」
  2. 輸入扣賬卡/提款卡/信用卡號碼，按指示輸入資料，再按「繼續」
  3. 於登記的手提電話以短訊形式收到一次性密碼(OTP)
  4. 輸入正確的一次性密碼後，即可建立個人用登入賬號及密碼
  5. 完成登記後，可即時登入及使用網上理財。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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