  • 30°C
香港時間 : 2020529日 (五) 13:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【存款收息】何謂高息貨幣掛鈎存款

收息攻略 13:00 2020/05/29

分享：

【存款收息】何謂高息貨幣掛鈎存款

高息貨幣掛鈎存款絕對是投資產品，亦是經常在銀行會接觸到，如大家見到指示牌有十多厘息的多數就是指高息貨幣掛鈎存款。貨幣掛鈎是指將一種貨幣與另一種貨幣滙率走勢對賭，可以按行使價、投資期，以獲得相應的利率。

與貨幣滙率走勢對賭

例子，澳元兌港元現時滙率約5.1，定行使價在5，用10萬元，做1個月，銀行報利率如10%。

到期時所獲得的利息：100,000 x 10% x 1/12 = 833.3

如到期時，澳元兌港元現時滙率高於行使價5，可收回本利100,833.3港元。

賭錯邊會有虧損風險

如到期時，澳元兌港元現時滙率低於行使價5，如跌至4.8，100,833.3港元會以5滙率轉為澳元，即獲得20,166.67澳元。而由於現時滙率是4.8，如用此換回港元，只可得96,800港元，出現3,200港元實現虧損。

這種產品高息背後是因為投資者賣出了short option（認沽期權）而收到期權金獲得的，並非天跌下來的餡餅。此外，不同銀行的產品結構可以有很大分別，投資前要知自己在買甚麼，以及好好想清楚是否適合自己。

總結而言，存款聽落很簡單，但背後實際上也可以是十分複雜的投資產品，所以做任何投資前，必須權衡回報及風險。先求知，再投資。

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool 萬里富財經專欄作家

欄名 : 理財學堂

相關文章

【存款收息】何謂保證保本結構性存款
今日
【存款收息】何謂保證保本結構性存款
【定期存款】「零存整付」與「定期存款」有何分別？
今日
【定期存款】「零存整付」與「定期存款」有何分別？
【港元定期存款】港元定存3厘息抗滯脹
2020/05/26
【港元定期存款】港元定存3厘息抗滯脹
【港元定期存款】存款一年賺息$7,750　本金要幾多？
2020/05/20
【港元定期存款】存款一年賺息$7,750　本金要幾多？
【邊間銀行好】「銀行服務」還是「存款利息」是你首要考慮？
2020/05/19
【邊間銀行好】「銀行服務」還是「存款利息」是你首要考慮？

最新專欄文章 更多

【存款收息】何謂保證保本結構性存款
今日
【存款收息】何謂保證保本結構性存款
【定期存款】「零存整付」與「定期存款」有何分別？
今日
【定期存款】「零存整付」與「定期存款」有何分別？
賺取額外收入的4個方法
2019/11/25
賺取額外收入的4個方法
唔想賺息蝕價？　息率至少要有幾多厘？
2019/04/16
唔想賺息蝕價？　息率至少要有幾多厘？
高息收租股　主攻呢一隻
2019/03/20
高息收租股　主攻呢一隻
外幣定期存款 投資產品 期權

下一篇文章

【兌換美金】兌美元必睇！ 美元定期存款息率最新行情一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】美元定期存款利息最高2.5厘
【定期存款】美元定期存款利息最高2.5厘
開美元戶口的存款要求是多少？年利率吸引嗎？
開美元戶口的存款要求是多少？年利率吸引嗎？
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
【港元定期存款】存款一年賺息$7,750　本金要幾多？
【港元定期存款】存款一年賺息$7,750　本金要幾多？
【港元定期存款】港元定存3厘息抗滯脹
【港元定期存款】港元定存3厘息抗滯脹
【財務自由】41歲已達財務自由　由「倒垃圾」變「街坊股神」　鮮魚行校友林家駒分享7大買股心得
【財務自由】41歲已達財務自由　由「倒垃圾」變「街坊股神」　鮮魚行校友林家駒分享7大買股心得