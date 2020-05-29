▲ 【存款收息】何謂高息貨幣掛鈎存款

高息貨幣掛鈎存款絕對是投資產品，亦是經常在銀行會接觸到，如大家見到指示牌有十多厘息的多數就是指高息貨幣掛鈎存款。貨幣掛鈎是指將一種貨幣與另一種貨幣滙率走勢對賭，可以按行使價、投資期，以獲得相應的利率。

與貨幣滙率走勢對賭

例子，澳元兌港元現時滙率約5.1，定行使價在5，用10萬元，做1個月，銀行報利率如10%。

到期時所獲得的利息：100,000 x 10% x 1/12 = 833.3

如到期時，澳元兌港元現時滙率高於行使價5，可收回本利100,833.3港元。

賭錯邊會有虧損風險

如到期時，澳元兌港元現時滙率低於行使價5，如跌至4.8，100,833.3港元會以5滙率轉為澳元，即獲得20,166.67澳元。而由於現時滙率是4.8，如用此換回港元，只可得96,800港元，出現3,200港元實現虧損。

這種產品高息背後是因為投資者賣出了short option（認沽期權）而收到期權金獲得的，並非天跌下來的餡餅。此外，不同銀行的產品結構可以有很大分別，投資前要知自己在買甚麼，以及好好想清楚是否適合自己。

總結而言，存款聽落很簡單，但背後實際上也可以是十分複雜的投資產品，所以做任何投資前，必須權衡回報及風險。先求知，再投資。