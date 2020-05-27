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【退休規劃】2020年最佳退休國家　泰國列十大 亞洲最佳

其他地區 17:53 2020/05/27

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【退休規劃】2020年最佳退休國家　泰國列十大 亞洲最佳

香港生活成本高昂，不少人會考慮退休時移居至一些生活成本較低的城市。雜誌《CEOWORLD》最近公布了「2020年全球最佳退休國家」，新西蘭奪得榜首，盧森堡及瑞士緊隨其後。在10大最佳退休國家中，亞洲地區只有泰國上榜。

【延伸閱讀】【移民保險】移民海外 高端醫療保險仲有冇保障？

在今年2月及5月期間，《CEOWORLD》雜誌與Global Business Policy Institute合作，訪問了126,000個受訪者的意見。調查根據各國的對外國人的接受程度、英語普及程度、醫療保健、生活成本、是否易於負擔、稅項、氣候、置業的難易度、獲取退休簽證或居留權的難易度、政府穩定性及結交朋友的難易度等11個指標，對42個國家作出評分。

在42個國家中，奪得榜首的新西蘭獲72.15分，評級為A+；第二位為盧森堡，得分為67.22分，評級同樣獲A+；第三位則是瑞士，得分為65.15分，評級則為A。而港人的熱門移民國家加拿大及澳洲，分別位居第四位及第五位。在十大最佳退休國家中，亞洲地區只有泰國上榜，排名第10。

生活質素佳 新西蘭奪冠

新西蘭擁有壯麗的自然景觀、風景宜人，故吸引不少人到當地享受退休生活。而新西蘭的生活節奏較慢，適合退休人士居住。此外，當地公民能夠享受費用低廉的公共醫療系統，亦是退休人士的福音。

加拿大氣候溫和、全球和平指數的排名名列前茅，故吸引不少退休人士在當地生活。另外，加拿大亦是全球最安全國家之一，亦有完善的醫療保障，故成為不少人享受退休生活的理想地方。

2020年十大最佳退休國家

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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