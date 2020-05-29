▲ 【存款收息】何謂保證保本結構性存款

除了一般存款，銀行多數有結構性存款（如股票掛鈎及外幣掛鈎存款），但不受存保計劃所保護，而且回報及風險有很大差異。先講保證保本結構性存款，個別銀行會有銷售，運作與一般定期存款一樣，利用指定最低或以上金額，存款指定存款期，便可獲得指定利率回報。

利率差異大 宜先格價

一般來說，回報率較同一銀行提供同樣存款期的普通定期存款略高，因為所要承受的相對風險也較高。

例如，A銀行3個月的結構性存款利率應高於3個月的普通定存，否則不會有人做。不過，A銀行該投資期的結構性存款利率是否較其他銀行的普通定存高，又不一定，所以應多格價。

不受存保計劃保障

另外，保本的保證方多數為銀行或相關機構，所以銀行穩健性本身要多加審視。這類結構性產品可能用於投資短期債券或票據（惟不一定，可向銀行查問清楚）。還有，利率回報也要看是否保證。

假如追求輕微高一點回報，而有認為相關銀行穩健，也可以是一項投資選擇。

但再一提，即使有保本保證，由於屬投資產品，所以不受存保計劃保障。