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【零存整付】月儲$2,000年息1厘　一年後本利和多少？

博客 19:23 2020/05/27

分享：

【零存整付】月儲$2,000年息1厘　一年後本利和多少？

想脫離「月光族」，儲蓄是第一步。假如易受消費引誘，「零存整付」是其中一個可以迫自己儲錢的方法之一。雖說存款儲蓄基本簡單，但存款初哥可能對存款收息概念未必太清楚，以下例子給參存考：

零存整付：適合剛儲錢的人

市場上存款的存款產品種類也不少，先講零存整付，這即是於指定存款期內（短則6個月，長至5年都有），在特定時期供款（每月或每季等），到整個計劃到期就一次過取回本金及利息。簡單一點說就是「月供存款」。

適合對象：缺少儲蓄可作一筆過投資，但每月有閒置資金，而於存款期不需動用資金。

例子：存款期12個月，每月供2,000元，年利率1%

第一個月獲得利息：2,000 x 1% x 1/12 = 1.67

第二個月投入本金：2,001.67 + 2,000 = 4,001.67

第二個月獲得利息：4,001.67 x 1% x 1/12 = 3.33

從附表可見，隨着本金因滾存生息及增加供款提高，每月獲得的利息也增加。全期投入本金2.4萬元，獲得利息130.4元。整個計劃回報率0.54%（130.4/24000*100）。

【零存整付】月儲$2,000年息1厘　一年後本利和多少？

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool 萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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