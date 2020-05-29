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【定期存款】「零存整付」與「定期存款」有何分別？

收息攻略 07:45 2020/05/29

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下定決心儲錢，誓要脫離月光族！可以選擇透過「零存整付」計劃迫自己儲錢，那怕是本金不多。市場上存款的存款產品種類也不少，先講零存整付，這即是於指定存款期內（短則6個月，長至5年都有），在特定時期供款（每月或每季等），到整個計劃到期就一次過取回本金及利息。簡單一點說就是「月供存款」。

零存整付的「優點」與「缺點」

優點：保本及利用複息效應。由於每期所得利息會自動滾存至下一期，成為本金的一部分，再重新計算利息。因此，本金會愈來愈大，收到的利息亦會愈來愈多。用很少錢可獲得較活期高的利率。

缺點：在低息環境回報較低。於計劃期內取回款項有機會被拒或要繳交罰款。

零存整付與定期存款有何分別

定期相對零存整付更為簡單，是將一筆資金，於銀行存放特定時期（一般由1星期至5年），並按定下的利率收取利息。

適合對象：有一筆資金在手（通常起碼10萬元才會有較好利率），而於存款期不需動用資金。

例子1：10萬元；存款期1年；年利率1%

可獲利息：100,000 x 1% = 1,000

定期存款的優點及缺點與零存整付基本一樣，兩者分別在於零存整付的入場門檻較低。

零存整付利息回報略低於定存

不過，即使最終投入本金、年期及利率兩者一樣，由於定期於一開始已是將全筆本金投入生息，所以回報較零存整付高，好像如果用2.4萬元做一筆1年期及給予1%利率的定存，可獲得利率是240元，較零存整付的130.4元高。

不同銀行經常會有定存加息優惠，如用新資金開立定存，同時開設證券戶口，升級理財服務，或使用網上帳戶開立等，就可獲得額外利率上調或超市禮券。

值得一提，於香港合資格銀行的合資格存款，可獲得保障，即是萬一銀行倒閉，仍可獲最高50萬元的補償。合資格存款包括所有常見的存款，如往來帳戶、儲蓄帳戶、用作抵押的存款及年期不超過5年的定期存款。而且以任何貨幣為單位的合資格存款均受保障。

【想知如何計算「零存整付」利息回報，按下一頁

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool 萬里富財經專欄作家

欄名 : 理財學堂

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