富豪訂立家族信託有咩好處？ 收費又點計？

賭王何鴻燊昨日逝世，享年98歲。不少富豪身家億萬，亦都擔心年邁老去，失去照顧家人的能力，或擔心若不幸身故後家人日後的財政依靠，除了訂立受法例約束的遺囑作遺產轉移外，亦可考慮成立家族信託（Family trust）。

家族信託是指成立人將其財產所有權委託給受託人，受託人按照信託協議管理信託財產，並在指定情況下將該資產轉予指定的受益人。成立人通過簽訂契約和意願書，可達到多重金融資產的管理目的，如財產傳承、投資理財或退休規劃等。另外，也可設定每年的目標回報率，訂明受益人可在什麼時候、以什麼形式支取生活費、教育費或醫療費等，而毋須經遺產認證程序。

家族信託屬時間性安排

香港財務策劃師學會副主席（財務及行政）李明正接受本網訪問時曾指出，家族信託與遺囑不同的地方，主要在於生效時間和資產分發的持續性。因信託成立人可指定信託在生前執行，有效至成立人過世後，而遺囑則在成立人去世後才啟動，而且屬較短線和單向性。另外，家族信託可根據成立人訂立的意願，在受益人達到某些條件限制時，才獲得信託設定裡的安排，持續性較高，是比較長線且穩定的資產分配安排。

費用隨信託複雜程度而推高

因每間銀行的信託服務、入場門檻及收費不一，李明正補充，家族信託每年的固定及持續管理費，約佔整份信託資產約1%至2%，建議成立人應有7至8位數字的資產才考慮成立，因成立費及持續管理費亦不便宜。

他提醒，每年的管理費是根據信託內容的複雜程度及受益人的表現而決定，若第三方受託人肩負的「盡職審查」所需的審查程序愈繁複，收費便愈貴。他舉例如果信託成立人要求他的受益人能考上某水平的大學才支付相關學費，受託人便需要審查有關個案能否達標，以決定是否撥出相應信託金額，當中便已涉及額外的行政及審查費，有意成立家族信託的人士便要留意，或徵詢有關專業人士的法律意見。

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