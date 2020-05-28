▲ 【定期壽險】如何用定期壽險還清按揭債務

人壽保險最基本的功能是對冲早逝的風險。所謂「風險」，即是在身故後遺留一堆仍未解決的財務責任，為家庭即時留下一份負擔。一般而言，家庭支柱離世後，家庭重擔都會落在其他成員身上，例如家用、供樓、子女教育、供養父母、供養兄弟姊妹、信用卡卡數、家屬的保費支出及其他負債等，所以人壽保險一直以來扮演着重要的角色，守護每個家庭。

那麼，如何可以利用定期壽險有效地清還按揭債務？

定期壽險可自定保額保障期

定期壽險（Term Life）是人壽保險的一種，屬消費型險種，保額，保障年期都可以自定。而保費則採用水平式收費，保單繕發後不會隨着年紀增加而加價，令受保人更有預算。

假設按揭總額500萬，供款期30年，受保人便可設立一份對應的定額定期人壽，保額500萬，保障期30年，萬一受保人在30年內任何一年身故，保險公司會履行合約責任，向受益人支付500萬賠償金，用以清繳按揭貸款，如有餘額更可用作支付其他未完成的財務責任，一舉數得。

定期壽險分三款 適合不同理財需要

Term Life可細分以下三個系列，包括「Level Term Life（定額定期人壽）」、「Decreasing Term Life（減額定期人壽）」及「Increasing Term Life（增額定期人壽）」，迎合受保人不同理財需要。

1.定額定期人壽：

這是最萬用的系列，正如上述提及過，通常是用作對冲總體的理財需要，如按揭、子女教育基金、家用等，適合一般家庭使用。

假設按揭500萬，供30年；子女教育基金200萬；家用100萬，現值總和合共800萬，受保人在設立保單時，保額應設定在800萬，保障期30年，即使在30年內任何一年身故，受益人都可以獲得保證800萬來清繳上述理財需要。

如有餘額更可設立家庭基金達致財富增值。

2.減額定期人壽：

保費較定額為低，通常用作對冲單一理財需要（如按揭），特色是保單初期保額會較高，但保單後期則較低，正正切合償還按揭需要。一般而言，只要借款人一直準時償還貸款，按揭餘額會隨着年期而降低，同時保額亦會隨之而降低，令受保人有效地降低保費支出。

3.增額定期人壽：

保費是三者之中最高，保障力度最強，用以對冲多項理財需要外，亦可有效地對冲通脹、購買力、按息上升等風險。

如受保人能準確預測未來影響樓市的因素，同時目標為本，清楚未來會新增的理財目標，此系列便能發揮最大效用達致「Perfect Hedge」。當然受保人在選擇此系列前應了解自身的負擔能力，以免因高昂的保費支出而影響現時的生活水平。

保監局最近推出第二輪臨時便利措施，擴大非親身式銷售的保險種類，包括定期人壽。建議各讀者可多加留意保監局網頁的消息公布。

抗疫期間除了在家工作，讀者們亦可趁機檢視自身保障是否足夠，如有需要可多透過電話或電子渠道與閣下的理財顧問保持聯絡，相信在監管局的帶領下，在家投保或會成為新常態，促進保險科技的發展。