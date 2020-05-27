航空業不是最慘的行業   《福布斯》專欄：疫情將摧毀這3類行業

新冠肺炎疫情重創全球經濟，受防疫措施影響，不少行業處未能正常營運。RiskHedge首席分析師Stephen McBride於《福布斯》專欄指出，3類行業將會受疫情摧毀，疫情完結後亦難以回到輝煌時期。

McBride以航空業為例，縱使全球航空業估計因疫情損失1,130億美元（約8,800億港元），但他預料待疫情結束後，航空業將會迎來大反彈。McBride指，有3個行業則沒這麼幸運。

▲ 大量飛機因疫情未能正常升降，而停泊在機場停機坪內。

1. 電影院綫

一直以來，戲院是電影上畫的唯一渠道，戲院院綫會要求電影發行商保證90天的專有權，其後電影才可以出現在別的平台上。但是，這一局面發生了巨大的變化，美國所有戲院因疫情而關閉，電影公司轉向綫上發行這條渠道。對於大多數電影院而言，這就是末日。

▲ 戲院因疫情而被迫關閉。

2. 百貨商店

百貨商Macy’s（美：M）自1月起股價大跌6成，目前正徘徊於歷史低位，早前更被剔出標普500指數。在過去的幾十年來，百貨商等實體零售商受到綫上零售的衝擊，新冠肺炎疫情更令以千計的百貨店被迫關閉，而部分也許永遠不會重開。

政府的防疫封鎖措施令很多美國人第一次在網上購物，尤其是眾多的老年消費者。當愈來愈多人學會了網上購物，亦感受到當中的方便，不難想像實體百貨店面臨的壓力。

▲ 以梅西百貨為代表的傳統實體零售商受到綫上零售的衝擊。

3. 寫字樓營運商

今次疫情迫使全世界進行了一場大規模實驗，成千上萬的打工仔實現在家工作，改變一眾打工仔對遙距工作的看法。經過數月的在家工作，人們會意識到這個工作模式同樣有成效。每周有兩三天的遙距工作模式將成為新常態。當一家公司的辦公室每天有30%的空位，管理層自然會覺得沒理由再租那麼大的地方，這種轉變可能讓企業每年省下千萬元的租金。

過往在紐約或三藩市等大城市經營寫字樓租賃，一直被認為是穩賺不賠，但現時明顯需要重新評估以上的做法。

▲ 過往在紐約或三藩市等大城市買進一座摩天大廈，租給企業作為寫字樓，一直被認為是穩賺不賠的好主意。

責任編輯︰陳啟昌

=====

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品