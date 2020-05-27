▲ 兩種物業「甩名」 有咩唔同？

近十年官方遏抑樓價的招數紛陳，但招數其實可細分為「提高非用家入市成本」、以及「緊縮按揭」兩大類。而針對此兩大類措施，坊間亦演化出迴避的招數：例如兩種「甩名」。

第一種甩名，是將物業售予直系親屬，目的是恢復自己「沒有持有香港住宅物業」的身份，可稱為「甩業主名」。此中又可細分為將部分業權轉移與聯名持有物業的親屬（即A、B聯名持有物業，A將持有的業權轉讓予B）、又或將自己持有的物業直接轉讓予直系親屬。由於前一種交易中，買、賣雙方會起碼有一人重名，技術上可統計。在首季的二手成交中，此類交易佔約1成。至於第二類成交，業界則無從統計。

執行此類甩名的成本是轉名的律師費、以及印花稅。由於直系親屬轉名，不論買方本身是否已持有本地住宅物業，只需以「第二標準稅率」支付印花稅；以一個夫婦二人本身各持有一個物業的個案為例，丈夫將自己市值600萬元的物業轉讓予太太，印花稅率是3%，即付稅18萬元。

大費周章的好處，是恢復「未持有物業」（俗稱「首置客」）的身份，再入市的話，支付印花稅會以「第二標準稅率」計算，而不需支付15%的第一稅率。以上述例子中的已將物業售予太太的丈夫為例，他再入市購買一個600萬元物業為例，稅費支出是18萬元。相反，如果二人各持有一個物業，任何一人再入市購買物業，印花稅便是15%，樓價600萬元的話，稅款為90萬元。簡單計算，先進行親屬之間轉讓，可節省6成稅款支出。

此種轉讓也有一定限制，例如直系親屬有嚴格定義：夫婦、父母、子女、兄弟姊妹才算是直系。其次，如果原先持有的物業尚未供滿，將業權轉讓予親人時，便要償還貸款予銀行。操作上與一般交易無異，「買方」向銀行申請按揭，交易時透過律師將按揭餘額償還予「賣方」的原有按揭銀行。此中便涉及買方收入是否足夠通過壓測、申請按揭的問題。

第二種「甩名」，是物業原有按揭需要親人作擔保；但擔保人的身份，會影響到其本人入市，包括按揭成數會下跌一成、壓力測試標準收緊。一般處理方式，是等待按揭借款人本身收入增加、按揭餘額下跌，可以不需家人作擔保後，自行轉按，順便移除家人的擔保人身份。完成轉按後，原先的擔保人便也許「沒有為其他按揭物業借貸或擔保」的身份，置業時可以獲得「正常」的按揭成數、壓測標準。

執行第二類甩名（甩擔保人名），由於不涉及業權轉讓，不需支付印花稅，主要的成本是轉按的律師費，但多數情況下，轉按的回贈足以抵銷。另一種成本，是新舊按揭的息差，尤其是近一年新批按揭的條件可能較2、3年前差，業主要以轉按移除擔保人，要有按息略為上升的心理及財政準備。