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昂坪360門票半價優惠　麥當勞推35元麥炸雞套餐

消費錦囊 07:00 2020/05/27

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 昂坪360：門票半價優惠

由即日起（26日）至7月31日，逢周一至五（公眾假期除外），香港居民出示有效香港身份證明文件，可獲半價來回纜車門票優惠；6月30日前購買任何來回纜車門票或導賞團門票的人士，並可以88元升級至「360季度通」，9月30日前可無限次搭乘昂坪纜車標準車廂。原已購買「360全年通」的人士有效期可延長4個月，並可在7月31日前以7折續購。

昂坪360纜車優惠

標準車廂來回纜車門票*：成人117.5元、長者77.5元、小童55元
水晶車廂來回纜車門票*：成人157.5元、長者117.5元、小童95元
1+1標準+水晶車廂來回纜車門票*：成人145元、長者105元、小童82.5元
360季度通：6月30日前以88元升級
360全年通：7月31日前以7折續購
*5月27日至7月31日，逢周一至五（公眾假期除外）

2. 麥當勞：「麥炸雞」套餐35元

麥當勞正式宣布將「麥炸雞」加入超值套餐並於今日（27日）推出，成為長期供應的「10號餐」。顧客於麥當勞即可以限定優惠價35元購買麥炸雞(2件)超值套餐。若使用「銀聯二維碼」購買超值套餐，更可再減10元。 

3. 7-Eleven：買7-SIGNATURE焗飯送葡萄適

由即日起至至5月29日，購買7-Eleven自家品牌7-SIGNATURE焗飯(各款$28/件)啦，即送葡萄適黑加侖子味/ 蜜桃味能量飲品300毫升1支。

撰文：hket小編

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