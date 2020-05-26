▲ 最快10月可以去台灣？一文睇晒各地解封日期及措施

最近全球新冠肺炎疫情轉趨穩定，不少國家及地區亦宣布放寬入境限制，香港國際機場將於6月起適度恢復轉機服務。不過，即使有國家放寬入境限制，但香港人在外地返港仍需隔離14日，想去旅行或者要再等等。

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台灣

台灣交通部早前宣布推出三階段放寬交通及觀光的防疫措施，而有關國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第三階段推動，實施日期為10月1日至12月31日。按當地主要客源市場的邊境管制，及台灣直航航班的狀況，將逐步放寬各項邊境管制措施。

日本

日本首相安倍晉三於5月25日宣布解除全國「緊急事態宣言」。此外，日本擬分三個階段放寬入境限制。首階段會容許商務客及研究人員入境，其後為留學生，最後則為遊客。

泰國

泰國政府由5月16日起，已將中國內地、香港、澳門及南韓，剔除出危險傳染病地區的名單，來自這4地的旅客入境時，毋須出示醫學健康證明。但另一方面，泰國民航局將國際航班入境泰國的禁令延長到6月30日。

西班牙

西班牙政府亦於日前宣布，7月1日起取消外國旅客入境要強制隔離14日檢疫的安排。

意大利

意大利政府5月16日通過法令，將於6月3日起全面解封，容許市民及旅客出入境。

希臘

希臘政府計劃於6月15日起重新開放旅遊，外國旅客入境毋須隔離檢疫，但須進行簡單檢測，並將於7月1日起逐漸恢復來往希臘的國際航班。

冰島

冰島總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）於5月初宣布，不遲於6月15日重開邊境，並擬為每名經當地凱夫拉維克（Keflavik）國際機場入境的旅客，提供免費新冠病毒檢測。

責任編輯：曹佩鈞

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