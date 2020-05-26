嶄新面料引發機洗西裝　機洗就代表一勞永逸？

▲ 最近不約而同3個品牌推出可機洗的西裝。

恒久以來，我們所認知一套用料和剪裁優良的西裝，都不可以放進洗衣機裏清洗，一經洗濯後就會報銷。但隨著製衣科技一日千里，最近有多個品牌不約而同開發可以機洗的西裝，從此將西裝來個下水禮再不是天荒夜譚的事。

▲ HUGO BOSS早於去年推出可以放入洗衣機清洗的西裝，而且找來「雷神」Chris Hemsworth當上代言人。（圖片由HUGO BOSS提供）

購買一套剪裁精準和品質優良的西裝是一項投資，如果保養得宜，穿上十年八載並不是一件難事。

不過，打理西裝是一門學問，就以洗滌方面來說，對一些從事西裝的業內人士而言，都會明白到好的西裝只可以乾洗，但又不可以乾洗得太過頻密，一年乾洗一至兩次便可，因為乾洗的化學劑會影響西裝面料的纖維，是令西裝直接「減壽」的主要元兇。

平日穿了一整日西裝後，宜用一個結實的大衣架將它掛上，放在空氣流通的地方，再用一個西裝刷子輕輕掃走表面的灰塵便可。

至於可以放入洗衣機洗濯的西裝，從來品質上都比較參差，因為這些西裝在面料上離不開可經洗濯的合成纖維面料縫製，同時內部結構亦欠缺領口和衫身上有助排汗的馬毛夾層，所以這類西裝在市場上始終難成氣候。

如今以下3個靠男裝起家的品牌不約而同都推出可放入洗衣機清洗的西裝，會否意味著西裝將會來一個大革新？這方面看似言之過早，但絕對值得留意。不過，留意的是縱使西裝可以機洗，但亦不會如像你家中的底衫褲般可以每天清洗，洗得多，洗得頻密、一樣難逃厄運。

▲ 可放落洗衣機清洗的西裝，西裝和褲子可以獨立分開購買，（西裝$6,200、褲$2,600 /（圖片由HUGO BOSS提供 ）

▲ 可放落洗衣機清洗的西裝，西裝和褲子可以獨立分開購買，（西裝$6,200、褲$2,600 / （圖片由HUGO BOSS提供）

▲ 面料呈格紋狀。（圖片由HUGO BOSS提供）

德國代表：BOSS HUGO BOSS

HUGO BOSS其實早在數季前已經開始推出可機洗的西裝，西裝的面料來自可追溯源頭的羊毛，羊毛再交由著名的毛紡廠REDA編織成毛線後，然後再生產成面料。西裝的剪裁以修身單鈕釦和褲子以直腳無褶款式示人，售價走中位路線，應該會吸納不少上班族蠢蠢欲動。

▲ Paul Smith的可機洗西裝剪裁略為寬鬆，腰間有縫褶略為修身，走中庸之道，非常適合大部分男士穿著。（$12,490 /圖片由Paul Smith提供）

▲ Paul Smith的可機洗西裝剪裁略為寬鬆，腰間有縫褶略為修身，走中庸之道，非常適合大部分男士穿著。（$12,490 /圖片由Paul Smith提供）

▲ 要放得洗衣機清洗，西裝內的結構必定是非常簡單。（圖片由Paul Smith提供）

英國代表：Paul Smith

英倫男裝代表的Paul Smith亦毫不示弱，品牌的可機洗西裝同樣應用了可洗水羊毛縫製，西裝內的結構一如所料盡量簡單，例如內部沒有帆布層、沒有內裡、縫紉西裝時採用明線處理。洗濯時只須將洗衣機的按鈕調校至洗滌羊毛衣物的程式便可，待其乾透後用溫和的蒸汽輕燙便能回復整齊模樣。

▲ Ermenegildo Zegna的副線系列Z Zegna推出可機洗的西裝，應用了獨家的TECHMENRINO WASH & GO面料，留意款式方面走便服路線，例如褲子是束腳款式。（$16,000 / 圖片由Ermenegildo Zegna提供）

▲ 在配襯上，品牌的創作總監Alessandro Sartori主張在西裝外披上一件山系款式外套。（圖片Ermenegildo Zegna提供）

意大利代表：Z Zegna

貴為男裝翹楚的意大利品牌Ermenegildo Zegna，它除了是一個男裝品牌外，也是世界上其中一個重要的面料開發商，最初由品牌開發的TECHMERINO面料有著天然的溫度控制功能，能夠讓身體適應氣候變化，同時最重要的是能夠保持透氣性。

近年更再進一步演變成可以放進洗衣機內洗濯的TECHMERINO WASH & GO面料，並且首次用於旗下副線Z Zegan內。

TECHMERINO WASH & GO面料特性在於由4種紗線互相交織而成，在光線下折射出微妙的熒光彩虹效果，西裝剪裁略為修身，褲子呈運動形的束腳狀。

但留意的是這一件西裝有著非常嚴格的洗濯指引，例如洗濯時洗衣機應設定為羊毛專用的低溫輕洗過程、 浸泡溫度不超過攝氏30度，又或是脫水轉速建議是400rpm、甚至連續洗滌有可能損害Wash & Go的機能性。

由此可見可以機洗的西裝都不是面面俱圓，亦沒可能將它每天洗濯，男士在購買這類產品時應多加注意。

記者：何偉雄

產品查詢：Ermenegildo Zegna（2295 0828）、BOSS HUGO BOSS（2265 8099）、Paul Smith（2523 5868）