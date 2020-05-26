【移民葡萄牙】專家解構黃金簽證4大方案 300萬元買樓移民有何風險？

近日全國人大會議審議「港版國安法」，令移民再次成為熱門話題。葡萄牙「黃金簽證」投資移民計劃向來以投資門檻低見稱， 有移民公司顧問指，計劃最具吸引力的特點是「移民監」日子每年只需7至14日，適合移民意向未明確，仍想觀望本港或當地環境狀況的人士。

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移民意向未明確 坐移民監可當去旅行

移民服務公司EU Emigration專注處理葡萄牙「黃金簽證」的申請，創辦人兼行政總裁Charles P表示，近年查詢葡萄牙「黃金簽證」投資移民計劃的人士有年輕化的趨勢，當中有大學畢業5至10年、約30歲的單身人士，亦有育有子女的年輕家庭。由於葡萄牙「黃金簽證」投資門檻低至35萬歐元（約296萬港元）或50萬歐元（約423萬港元），每年只需在當地停留7至14日，Charles P認為，適合移民意向未明確，未想即時搬遷到當地的人士，更可將每年的「移民監」當作到當地旅行。

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要申請黃金簽證移居當地，申請人須為18歲或以上、無刑事犯罪記錄、非歐盟國家居民及擁有有效時間為90天的神根簽證。申請人可帶同配偶及18歲以下子女和18歲以上未婚、在學、經濟不獨立子女及父母隨行。Charles P指，黃金簽證主要有以下4個方案：

經營生意，需聘請10名員工，金額視乎生意規模而定

投資35萬歐元（約296萬港元）於舊房產重建項目

投資35萬歐元（約296萬港元）保本基金

投資50萬歐元（約423萬港元）的房地產

約300萬港元買1000呎物業

Charles P指，投資35萬歐元（約296萬港元）於舊房產重建項目，可買到舊區1000呎的物業，租金回報約為3厘，資金門檻相對低，而且物業或可升值，不過由於投資者需花時間處理裝修，難以預計當中的成本，建議投資者購買物業前需親身到當地考察，評估所需的裝修費用。至於投資50萬歐元（約423萬港元）買房地產，資金門檻相對高，但投資者可用作自住或投資用途，50萬歐元（約423萬港元）已可買到旺區1500呎物業，租金回報約4厘。

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創業無明確資金門檻 低至20萬歐元

至於保本基金，Charles P指該些保本基金的年回報約為1%，投資風險較低，不過需要注意歐元滙率波動及回報跑輸通脹的風險。

若申請人有意創業，Charles P認為，在葡萄牙創業的成本較香港低，亦可作為申請黃金簽證的用途，創業沒有明確的資金門檻，普遍約為20至30萬歐元（約169萬港元至254萬歐元），而且生意方案選擇多，如飲食、茶飲及進出口等。但由於設有聘請10名當地員工的要求，其營運成本及風險亦不低。

申請「黃金簽證」時間需9至12月個月，成功申請人士可獲一年的居留簽證，首年須在葡萄牙住滿7天，第2至5年須葡萄牙住滿14天，5年後即可申請永久居民身份，6年後可申請入籍葡萄牙。

記者：李瑩

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