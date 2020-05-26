【移居挪威】港女移居挪威極地島嶼生活 毋須簽證可無限居留　買入海景、雪景房放租回報高

香港局勢不穩，有移民顧問指查詢移民海外的港人急增。在ViuTV節目《撈出個世界》尋訪到居住在挪威瓦爾巴群島（Svalbard）的Pauline，了解她在極地的生活。

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斯瓦爾巴群島是位於北極地區的群島，亦是挪威最北界的領土範圍。當地經濟支柱為採礦業及漁業，而研究和旅遊業則是重要的輔助工業。斯瓦爾巴群島屬於自由經濟區和非軍事區，不屬於神根區和歐洲經濟區。當地天氣寒冷，常住人口只是2,000人左右。

▲ 斯瓦爾巴群島的位置

▲ 斯瓦爾巴群島中的斯匹次卑爾根島。

毋須申請簽證 無居留時限

雖然斯瓦爾巴群島是挪威領土，但有獨立的出入境和居留政策。根據《斯瓦爾巴群島條約》，簽署了條約的國家的公民可毋須申請簽證，自由地進出當地，且無時限地在島上居住，在島上亦可進行商貿活動維生，變相外國人可在島上永居，因此很多外國人在島上聚居。

香港女生Pauline已在斯瓦爾巴群島朗伊爾城生活了13年，現時從事旅遊業相關工作，她笑言自己是雜工，旅行社招待、做探險隊員、旅行社導遊，如果餐廳要幫手，她也會去。Pauline形容「這裏才是真正的北極生活！」但她很享受當地生活。

▲ Pauline移居斯瓦爾巴群島13年。

▲ 在斯瓦爾巴群島經常有北極熊出沒，所以Pauline是有槍牌，以自我保護。

出租房屋回報率不比香港差

Pauline指開始時最大挑戰是尋找居住的地方，經常要搬屋。現在她已經在極地成功「上車」置業，她有一個面積500至600呎單位，兩房兩廳有士多房，還有海景、冰川、雪山景。這個面積的單位在香港要賣800多萬，但Pauline的這個單位就僅需400萬挪威克朗，折算是約300萬港元。Pauline現時將這單位放租，每月收租約11,000港元，回報率看來不比香港差！

▲ Pauline其中一間房屋，現已出租。

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責任編輯︰陳啟昌

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