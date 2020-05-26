  • 28°C
香港時間 : 2020526日 (二) 19:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移居挪威】港女移居挪威極地島嶼生活 毋須簽證可無限居留　買入海景、雪景房放租回報高

歐洲 17:49 2020/05/26

分享：

香港局勢不穩，有移民顧問指查詢移民海外的港人急增。在ViuTV節目《撈出個世界》尋訪到居住在挪威瓦爾巴群島（Svalbard）的Pauline，了解她在極地的生活。

【移民台灣】港版國安法一出　移民顧問：查詢移民台灣人數急增10倍！

【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋

斯瓦爾巴群島是位於北極地區的群島，亦是挪威最北界的領土範圍。當地經濟支柱為採礦業及漁業，而研究和旅遊業則是重要的輔助工業。斯瓦爾巴群島屬於自由經濟區和非軍事區，不屬於神根區和歐洲經濟區。當地天氣寒冷，常住人口只是2,000人左右。

斯瓦爾巴群島的位置

斯瓦爾巴群島中的斯匹次卑爾根島。

毋須申簽證  無居留時限

雖然斯瓦爾巴群島是挪威領土，但有獨立的出入境和居留政策。根據《斯瓦爾巴群島條約》，簽署了條約的國家的公民可毋須申請簽證，自由地進出當地，且無時限地在島上居住，在島上亦可進行商貿活動維生，變相外國人可在島上永居，因此很多外國人在島上聚居。

香港女生Pauline已在斯瓦爾巴群島朗伊爾城生活了13年，現時從事旅遊業相關工作，她笑言自己是雜工，旅行社招待、做探險隊員、旅行社導遊，如果餐廳要幫手，她也會去。Pauline形容「這裏才是真正的北極生活！」但她很享受當地生活。

Pauline移居斯瓦爾巴群島13年。

在斯瓦爾巴群島經常有北極熊出沒，所以Pauline是有槍牌，以自我保護。

出租房屋回報率不比香港差

Pauline指開始時最大挑戰是尋找居住的地方，經常要搬屋。現在她已經在極地成功「上車」置業，她有一個面積500至600呎單位，兩房兩廳有士多房，還有海景、冰川、雪山景。這個面積的單位在香港要賣800多萬，但Pauline的這個單位就僅需400萬挪威克朗，折算是約300萬港元。Pauline現時將這單位放租，每月收租約11,000港元，回報率看來不比香港差！

Pauline其中一間房屋，現已出租。

【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件

責任編輯︰陳啟昌

======

 更多移民海外資訊，按此瀏覽「移民海外知多啲」專頁

欄名 : 移民點滴

相關文章

【移民歐洲‧馬爾他】移民界「新寵」馬爾他　投資216萬港元享4代永居
2019/11/25
【移民歐洲‧馬爾他】移民界「新寵」馬爾他　投資216萬港元享4代永居
【移居歐洲‧意大利】意大利小鎮送屋吸新居民 滿足條件即可做業主！
2019/11/25
【移居歐洲‧意大利】意大利小鎮送屋吸新居民 滿足條件即可做業主！
【移民歐洲‧馬爾他】退休勝地馬爾他！1房單位僅147萬港元
2019/11/26
【移民歐洲‧馬爾他】退休勝地馬爾他！1房單位僅147萬港元

最新專欄文章 更多

【移民台灣】是去或是留？港媽棄高薪移居台中 寄語港人：勿為離開而離開
2020/05/23
【移民台灣】是去或是留？港媽棄高薪移居台中 寄語港人：勿為離開而離開
【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋
2020/05/20
【移民葡萄牙】葡萄牙移民門檻低 港夫婦280萬買3,000呎獨立屋
【美國疫情直擊】加州實施居家令仍可通街走 超市物資被搶購一空
2020/04/05
【美國疫情直擊】加州實施居家令仍可通街走 超市物資被搶購一空
【倫敦直擊】超市食品貨架全空 一口罩難求 在英港人仍揀不回港避疫
2020/03/23
【倫敦直擊】超市食品貨架全空 一口罩難求 在英港人仍揀不回港避疫
【移民台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳
2020/03/11
【移民台灣】80後夫婦試居高雄 投資50萬開港式茶餐廳
移民 簽證 挪威克朗 北極 歐洲 挪威

上一篇文章

【移民葡萄牙】專家解構黃金簽證4大方案 300萬元買樓移民有何風險？

下一篇文章

【創業移民】投資60萬就可以移民？一文睇晒低投資門檻創業移民計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO續領】傳約翰遜有「秘密計劃」 持BNO港人或獲庇護？（附網上續領教學）
【BNO續領】傳約翰遜有「秘密計劃」 持BNO港人或獲庇護？（附網上續領教學）
【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【移民台灣】黃秋生擬移民台灣？ 移民台灣4個方法
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【續領BNO】「港版國安法」再觸發香港人對BNO關注 到底網上申請BNO有何步驟？記者實試！（有片）
【創業移民】投資60萬就可以移民？一文睇晒低投資門檻創業移民計劃
【創業移民】投資60萬就可以移民？一文睇晒低投資門檻創業移民計劃
【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
【移民必讀】移民海外最新資訊！ 一文睇晒各地移民方法及條件
【BNO續領】英國或向港人提供庇護　BNO持有人或有望獲居英權？（附網上續領教學）
【BNO續領】英國或向港人提供庇護　BNO持有人或有望獲居英權？（附網上續領教學）