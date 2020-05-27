▲ 經濟不減開支 Cut保單減保額影響大嗎？

新型冠狀病毒肺炎疫情影響全世經濟，不少企業受到影響，或是減薪或是裁員，本港失業率亦創新高。不少打工仔都會減少支出，增加儲蓄比率回升。不過，若因此減低保費支出又是否明智？

對此，中原金融集團高級營業董事劉啟明認為，胡亂減少保費支出會有以下壞處：「財務風險被提高」及「儲蓄目標難完成」

（1）保額過低

這是最明顯的影響。受保人支付愈多保險成本（Cost of Insurance），保額便愈高，保障力度愈強，相反亦然。

雖然減少保費支出可提升短期現金流，但長期而言財務風險會被提高。當疾病、意外、甚至死亡突如其來，其引伸出來的財務責任會毫不留情蠶食你的資產，最終得不償失。

一般而言保險產品都有提供降低保額服務以助解決燃眉之急，但當日後想提升至原有保額時，保險公司會要求受保人重新健康核保，萬一身體狀況出現過異常，很大機會不能通過正常核保，所以在降額前讀者應謹慎考慮清楚。

（2）保障範圍較窄

主要針對不同險種產品的價格差異。相對而言，「定期人壽」及「意外保險」較便宜，而「高端醫療」及「多重危疾保」則較昂貴。

有保險產品經驗的讀者會明白到以上四項是截然不同的保障，它們是互相補足而非互相取代。如果單以保費支出作為衡量標準，大部分人必然會選擇較便宜的前者（身故賠償）而忽略後者（在生保障），從而出現保障失衡現象，不能同時向自身及家人提供足夠保障。

所以，選購保險產品前應同時配對理財需要以及負擔能力，缺一不可。

（3）較難完成儲蓄目標

坊間不少保險產品都以儲蓄為主。例如分紅壽險、保證派息壽險、投資相連壽險等，藉以滿足教育儲備及退休需要等常見目標。其中建議書摘要會顯示預期每年的保單價值，讓讀者清晰將來的路綫圖。

要注意，其中一項重要假設是保持每年供款不變，倘若受保人中途曾減低供款，整個路綫圖便會向下調整，儲蓄力度被弱化，即使日後回復供款至原有水平，都需要提升額外要求，回報率才可以追回損失了的時間值。

此外，減低供款容易萌生儲蓄惰性，即使將來經濟好轉，受保人未必理性地恢復供款，或會繼續安於現狀而忘卻當初目標。

所以，如非必要，切勿隨意減少保費儲蓄，否則目標將較難完成。