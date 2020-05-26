▲ 點解收到銀行推廣？可能係銀行做咗呢樣嘢

有關Data Science的華語文章不多，華田也來班門弄斧一下，說個很Fancy的題目：「Machine Learning將如何改扭轉銀行的Marketing Campaign呢？」

傳統「定期存款」的推廣做法

以推廣「定期存款」的Campaign為例，該類Campaign一般由主管存款產品（Deposit Product）或客層管理（Customer Segment Mgt）的部門牽頭發動 ，除了要SCR、寫T&C、過Compliance、做Budget、做PM、做UAT、做Artwork、做Branch memo等等一大堆BAU的事情需要處理外，有2個很重要關節需要決定：

1. 「遊戲方法」，例如「多少定期存款可以多得多少額外利息」？

2. 「目標客戶」，我應該要把宣傳訊息發給甚麼客層、年齡、歲數、結餘、曾參加甚麼Campaign、有多少產品在我們銀行的客戶呢？

這兩個問題的傳統做法是，牽頭部門會利用它們對「客戶的認識」及對「類似Campaign經驗」作決定（那當然有多少Budget也是第一考慮點啦），例如 ：「這次就向30至50歲、有50至100萬結餘、同時最近信用卡有大額消費的客戶宣傳吧」！

那成效怎麼樣呢？

華田的經驗是，以存款的Campaign為例，你每出100封DM／e-DM／SMS，有10個以上客戶回應真的非常不錯，很多時候都是Single（very）low digit，即是說每100個宣傳信息，最少也有80個以上是在燒銀行的錢，也在燒客戶的時間。

但Machine Learning 將會徹底逆轉這個事實。

【延伸閱讀】【銀行短訊】成日收到銀行SMS 知唔知背後銀行做緊咩？

Machine Learning如何扭轉推廣手法？

Kaggle是一個提供真實數據作Machine learning比賽與交流的平台，今次便利用一家葡萄牙銀行一個定期存款的Campaign案例作一個示範，展示Machine learning將如何解答上文第二個問題：

Machine learning如何找尋出「目標客戶」呢？就要先給Machine一些Training。

銀行經已先行致電約34,000個客戶，其中只有少於12%的客戶參加Campaign，失敗率是88%。我們一般統稱這34,000個案例為Training set。

我們可以首先抽出這34,000個客戶的資料，包括基本資料（如歲數、性別、婚姻況狀、教育程度）、上回Campaign的反應（如有沒有參加、電話談了多久、上回致電是星期幾、致電用甚麼方式）和其他周邊資料（如隔了多久沒有再聯絡客戶、同時有多少Campaign 指向同一客戶等），然後標上「Yes」／「No」的標籤，再要求電腦找出相對應的Pattern，例如製作以下的Decision tree。

再把這套Decision tree套在未知的Data上，找出Decision tree認為會成功的客戶作為「精選」客戶。結果如何呢？

我們一早預留了約11,000個系統未曾見過的Record作測試（Testing set），Decision tree提議致電其中373個客戶，當中有230個參加Campaign，成功率為62%！

當然心水清的讀者會說，11,000個客戶中，理應有約12%即1,300人會參加Campaign，系統只找到當中230個，錯失了當中的1,079個，太水了吧。

這裏有3點要回應的：

1. 聯絡了、但沒有參加的客戶將直接對銀行構成成本，所以Call list的命中率才是關鍵哦！

2. Testing set中只有11,000人作比對，但現實世界中銀行還沒有聯絡的客戶才不止11,000人呢。這個Testing set只是告訴我們，Decision tree能精選出當中3.1%客戶，當中成功率為62%。

即是說如果銀行還有2,000,000的客戶，只需向精選的61,000人宣傳，便能得到37,000參加Campaign！

3. Decision Tree只是一個起點，還有更多更切合這個案例的Model可以應用，例如利用Random Forest，華田便得到了成功率更高的精選方案了。同時，我們可以把「精選」的門檻調低，在接受更多失敗個案的同時，確保沒有錯失會參加的客戶。

「人」將需做有「創意」有「感覺」的事

21世紀的銀行業將會是Data-driven的年代，機器能做的、甚至比人做得更好的將會統統都交給機器去做。以上述的例子，不要說是62%的成功率，就算是40%都會是史無前例地成功，誰的「經驗」可以做到這個效果？

那「人」會做甚麼？Agile、Scrum、Design Thinking、Co-Creation等等的新名詞近年於銀行界不絕於耳，人將只會做需要「創意」的事、需要「感覺」的事。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (30) — Machine Learning 將如何扭轉銀行的 Marketing Campaign】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。