▲ 【財務自由】41歲已達財務自由 由「倒垃圾」變「街坊股神」 鮮魚行校友林家駒分享7大買股心得

想40歲退休？講到底先要有穩健的財政實力！不少打工仔日捱夜捱，都想提早退休，及早達到財務自由，過自己想過的生活。除了依靠勞力、腦力，也要有投資定力。於40歲之年已達財務自由，人稱「垃圾大王」的鮮魚行學校校友林家駒，有自己一套投資理財心得。別人可以，為什麼你不可以？

現年52歲的「垃圾大王」林家駒，早於11年前已達財務自由。如今閒每日公司只是「探班」買水果和下午茶給同事吃，閒來便投資炒股。由於他經常向身邊人分享其買股心得，被鄰居冠上「街坊股神」稱號。

林家駒童年就讀於鮮魚行學校，外間視為窮孩子就讀的學校。不過，林家駒沒有因自己出身「基層」而看貶自己，反而靠一雙手倒垃圾，倒出2億元物業管理王國，成為「垃圾大王」。別人童年開心快活，但生於以靠倒垃圾維持生計的家庭，小學三年級開始，已跟着母親四處幫手做清潔，到中學畢業後，更順理成章子承母業。

如今已半退休的林家駒，每朝的指定動作，仍是邊吃早餐邊睇股票落盤。林家駒接受《iMoney》訪問時，如數家珍般，細數近期買入的平貨。

其實依家好多股票都很便宜，之前買入交通銀行（03328）、又買了中信銀行（00998），也買入石油股中石化（00386），也買了一點ETF。

與大部份好「息一」一族一樣，林家駒也有其心水收息股。對於如何選擇收息股，林家駒也有自己一套看法。在買入收息股前，他會研究過去10年股價變化，以及過去10年派息情況，一買入便長期持有股票，不會短炒。

如果一隻優質股票，股息超過8厘的話，這隻股票可以考慮中長綫持有，盡管可能今年派息會比較低，但係第二年或第三年會追回的。因為如果有8厘息，假設股票唔升唔跌的話，大約複息利率計算之下，約8年左右便可以全數股票賺回來。

能夠於40歲便「上岸」，享受財務自由及自己的人生，林家駒有何投資心得？可以歸納為以下七點：

1.壞消息入市，好消息減持

2.有息派的股票最好，起碼要有6厘以上

3.研究10年股價變化、10年派息情況

4.看PE（市盈率），低於6倍可入貨

5.PB（市帳率）應為0.7倍以下

6.看年報，或利用手機文字轉語音功能「聽年報」

7.股票應長期持有，不作短炒

做足功課從不借錢炒股

林家駒曾於接受訪問時表示，不需要看甚麼幾多天平均綫，反而看年報更重要。林家駒不諱言，得出這套投資股票心法，主要來自真正的股神巴菲特，其餘是自學研究。

我背了好多股票的資料，Transaction及Volume都要知道，因為你會知道呢隻股票是否活躍，有沒有人吸貨或散貨。

炒股賺錢後要行善 忌借錢投資

林家駒稱，曾收過10多個有緣認識的徒弟，但就斬釘截鐵說：「不會教有錢人！」林家駒教徒弟的條件之一，是要他們多做慈善，若從股票市場中賺到的錢，最少要抽當中10%來做善事。林家駒還有一套投資守則，就是從來不借錢投資、不掂衍生工具、不炒期指及不買牛熊證。

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【原文刊於第656期《iMoney》】