  • 29°C
香港時間 : 2020526日 (二) 11:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

陌生的國度　迷惘的前途

博客 08:00 2020/05/26

分享：

陌生的國度　迷惘的前途

背着黃色旅行袋在啟德機場跟家人道別，正逢大暑，舊機場冷氣不足，未知臉上是汗水還是淚水。惟道別後，頭也不回便走進禁區，心知道這條路只可向前走，那年是十六歲。

在狹窄的機艙裏折騰近二十小時（當年並沒有直航機），全程只得兩套電影在公眾銀幕循環播放（當然沒有個人電視），十六歲的腦袋不停地轉，為未來在陌生國度獨自生活而感到興奮，同時也為無數的未知而感到憂慮，由短期將會遇上甚麼同學，到長期將會選甚麼科、做甚麼職業，都亂想一番，簡單形容那刻心境—迷惘。

安坐家中梳化，輕按iPhone上Spotify綠色圖標，Devialet揚聲器便播出優美的七十年代歌曲，這裏冷氣充足環境舒服，但心境卻不及環境，自新冠肺炎疫情來襲後，已與機場絕緣，回港二十多年來，第一次留港超過三個月，盼望回到正常日子的同時，也慶幸有空餘時間在家，今年是六十歲。

六十歲的腦袋仍不停地轉，想走的路已走過，為家人、港人和世人也算有點兒貢獻，見過世界、碰過生死，哭過笑過苦過樂過，明天若要終結此生，也無愧地謝幕，但為何今天心境跟十六歲時身處機艙裏的心境這麼相似？

疫情已改變世界、示威運動已改變香港，就如當年走向陌生國度一般，我們將走進另一個陌生國度，無數的未知將帶來無限的憂慮，簡單形容現時的心境—迷惘。

迷惘絕非少年人的專利，陌生是迷惘因由。

撰文 : 莫樹錦

香港 請願示威 疫情

下一篇文章

Netflix劇《非人辦公室》曼聯名宿簡東拿演失業怒漢　報復無良企業借挾持人質玩殘員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
【BNO】續領BNO話咁易　交齊文件一日即批
泰國Toyota聯乘老佛爺　限量200部黑白雙煞CH-R
泰國Toyota聯乘老佛爺　限量200部黑白雙煞CH-R
博客 - 【移民保險】移民海外 高端醫療保險仲有冇保障？
【移民保險】移民海外 高端醫療保險仲有冇保障？
博客 - 巴菲特再次教曉投資者不要貪婪
巴菲特再次教曉投資者不要貪婪
博客 - 【強積金整合】強積金整合資產　揀受託人要注意6點
【強積金整合】強積金整合資產　揀受託人要注意6點
博客 - 自僱人士供強積金懶人包
自僱人士供強積金懶人包