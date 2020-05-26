【口罩供應】口罩一盒50個售$199　同舟口罩今日中午開放預售

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【免費機票】日本全境解禁 日本國家旅遊局舉辦活動送雙人來回日本機票
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品，不少港人自資設廠生產口罩。本港口罩生產商同舟（Unite Mask HK）公布，將於今日（26日）中午12時起開放登記口罩。今次同舟口罩推出「6個月口罩保障計劃」，平均每盒50個口罩售119元。名額只有3500個，若在登記時間內已滿額，系統會即時截止登記。
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購買詳情：
登記時間：5月26日中午12時至5月27日中午12時（名額共3500個，額滿即止）
口罩規格：
口罩售價：
運送方式：
1. 順豐速運
- 需另付每月$30運費，六個月共$180
- 每月由順豐速運配送你所預訂的口罩數量
2. 門市自取
- 觀塘成業街16號怡生工業中心地下F鋪
營業時間 ：
星期一至日 ： 上午9時至下午8時30分
- 火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7A
營業時間 ：
星期一至五 ： 上午9時至下午5時30分
星期六 ： 上午9時至下午12時30分
星期日及公眾假期 休息
首月的交貨期將於2020年6月內送到指定地址或門市自取，其後月份則根據付款之先後次序配送，貨品會於該月份後起計最遲14天前送到，即7月起的貨品，最遲會於8月中前送到，如似類推。如果有所延誤，同舟承諾退回會該月口罩費用。
（購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。）
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊