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【口罩供應】口罩一盒50個售$199　同舟口罩今日中午開放預售

消費錦囊 11:28 2020/05/26

分享：

【口罩供應】同舟口罩今日中午開放預售　平均每盒50個口罩售119元

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品，不少港人自資設廠生產口罩。本港口罩生產商同舟（Unite Mask HK）公布，將於今日（26日）中午12時起開放登記口罩。今次同舟口罩推出「6個月口罩保障計劃」，平均每盒50個口罩售119元。名額只有3500個，若在登記時間內已滿額，系統會即時截止登記。

【延伸閱讀】【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）

購買詳情：

登記時間：5月26日中午12時至5月27日中午12時（名額共3500個，額滿即止）

  • 登入指定網站預先登記
  • 登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料
  • 第三方系統供應商會即時發電郵給成功登記人士及付上購買產品的電郵連結
  • 每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

口罩規格：

  • 同舟三層掛耳式外科口罩
  • 香港製造
  • 成人口罩 17.5cm x 9.5cm
  • 每盒50個
  • BFE ，PFE >99%
  • SGS認證ASTM Level 2
  • 香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

口罩售價：

  • 同舟安心丹 （六個月口罩保障計劃，每盒119元）
  • 每月1盒計劃 714元（共6個月）
  • 每月2盒計劃 1,428元（共6個月）
  • 每月4盒計劃 2,856元（共6個月）
  • 每月8盒計劃 5,712元（共6個月）

運送方式：

1. 順豐速運

  • 需另付每月$30運費，六個月共$180
  • 每月由順豐速運配送你所預訂的口罩數量

2. 門市自取

  • 觀塘成業街16號怡生工業中心地下F鋪

營業時間 ：
星期一至日 ： 上午9時至下午8時30分

  • 火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7A

營業時間 ：
星期一至五 ： 上午9時至下午5時30分
星期六 ： 上午9時至下午12時30分
星期日及公眾假期 休息

首月的交貨期將於2020年6月內送到指定地址或門市自取，其後月份則根據付款之先後次序配送，貨品會於該月份後起計最遲14天前送到，即7月起的貨品，最遲會於8月中前送到，如似類推。如果有所延誤，同舟承諾退回會該月口罩費用。

 

（購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。）

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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