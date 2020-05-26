鴻福堂龜苓膏 買1送1　奇華餅家購物滿$50 送$25現金優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、鴻福堂：藥製龜苓膏 買1送1

由即日起至5月28日，全綫分店(機場及山頂廣場分店除外)推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠！數量有限，送完即止。

2、奇華餅家：購物滿$50 送$25現金優惠券

由即日起至5月31日，購買任何奇華產品滿$50(福袋/嫁喜咭/「五月粽」及其禮券除外)即可獲贈$25現金優惠券乙張。憑券於購買日下一天起14 日內購買任何正價產品滿$50 (不包括嫁喜咭/任何現金券)，可作$25 使用。

分店地址（崇光百貨及香港國際機場分店除外）

3、八達通 x 屈臣氏：八達通增值及消費 送消毒搓手液

即日起至5月28號，去屈臣氏增值八達通及消費，屈臣氏就送粉紅檸檬消毒搓手液30毫升。每人限換1件，數量有限，送完即止。



撰文：hket小編

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品