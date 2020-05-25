▲ 【創業移民】投資60萬就可以移民？一文睇晒低投資門檻創業移民計劃

全國人大會議審議「港版國安法」，消息一出再令移民成為熱門話題。不少移民計劃門檻較高，令人卻步。本網挑選了5個較熱門的移民國家及地區，而下列的計劃的門檻亦較低，投資60萬即可申請。

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台灣－創業家簽證

「創業家簽證」適用於外籍及港澳人士，簽證對申請人無年齡限制。申請創新創業居留簽證者，首次申請居留期間最長為1年，其後若達到指定標準營業收入或營業費用，則可申請延長居留簽證。

如果為個人申請，必須符合下列其中一項條件：

獲台灣內外創業投資、事業投資，或於政府認定的國際性募資平台籌資滿200萬元新台幣（約52萬港元）以上；

於一年內曾經進駐或現已進駐政府認定的創新業園區及計劃；由政府核定近5年評鑑優良或認可之創育機構；

取得台灣內外專利權，或具專業技能；

曾在具代表性的創業、設計競賽獲獎，或申請政府鼓勵外國創業家來台專案的計劃通過；

申請事業或其負責人曾於台灣內外具重要性之影展入圍或獲獎；

獲政府核予創新相關補助金額200萬元新台幣（約52萬港元）以上／地方政府核予創新相關補助金額100萬元新台幣（約26萬港元）以上；

設立符合「具創新能力之事業認定原則」的事業，擔任該事業負責人，並投資100萬元新台幣（約26萬港元）以上；或

其他獲認定或推薦的創新能力。

新加坡－創業入境簽證

若有意在新加坡創業，可申請創業入境簽證（EntrePass），申請人須年滿21歲以上。居住滿24個月後可申請永久簽證。

如有意申請新加坡創業入境簽證，須已經開始或打算在當地註冊私人有限公司。申請人須以企業家、創新者或投資者其中之一身份申請，並滿足相應的要求。

企業家：

公司獲得新加坡政府認可的天使投資或企業投資，投資金額不少於10萬坡元（約57萬港元）

公司獲新加坡政府認可的孵化項目

擁有豐富的創業經驗、曾獲投資者投資及具有行內的商業網絡等

創新者：

持有專利或知識產權、著作權等

與新加坡之高等院校或研究機構進行研究合作

在專業領域取得重大成就

投資者：

擁有投資記錄

不符合申請條件的業務：咖啡店、美食中心、酒吧、娛樂場所、足部按摩、按摩院、針灸、中藥配藥、職業介紹所、風水師等

英國－創業簽證

英國為吸引人才，提供兩類的創業簽證，分別為初創簽證（Start-up visa）及創新者簽證​（Innovator visa），惟只有創新者簽證​可直接申請移民。初創簽證的居留期為2年，惟此簽證不能續簽，符合指定條件可改為申請Tier 1投資者簽證（Tier 1 Investor Visa）。而創新者簽證​的居留期則為3年，可不限次數續簽。在英國待滿3年後，更可申請永久居留權。

初創簽證

18歲或以上

符合英語能力要求

有意在英國開展業務

來自非歐洲經濟區（EEA）及瑞士的人士

須獲得由政府指定機構發出的認可信（Endorsement Letter）

擁有足夠淨資產支持在當地生活

創新者簽證​

18歲或以上

符合英語能力要求

有意在英國經營生意

來自非歐洲經濟區（EEA）及瑞士的人士

投資資金至少有5萬元英鎊（約49萬港元）

須獲得由政府指定機構發出的認可信（Endorsement Letter）

擁有足夠淨資產支持在當地生活

加拿大－企業移民─地區試驗

為期2年的「企業移民─地區試驗」計劃（Enterpreneur Immigration-Regional Pilot）只適用於加拿大卑詩省（British Columbia）的指定區域。加拿大政府對投資的行業種類亦有限制。

申請要求：

必須在指定區域投資

具有中學以上教育學歷／過去5年，至少有3年或以上經營獨資企業的經歷

投資最少10萬加元（約55萬港元）

個人淨資產30萬加元（約166萬港元）或以上

必須提交企業計劃書及獲得社區推薦

經營管理經驗（符合其中一項）：過去5年至少有3年的創業經驗；過去5年至少有4年的高級管理經驗；過去5年至少有1年的創業經驗及2年高管經驗

法語或英語達到加拿大語言等級標準（CLB）4級或等同成績

申請人必須持有新企業51%或以上的股份

創造最少1個加拿大當地人就業機會

新西蘭－企業家簽證

新西蘭的企業家簽證（Entrepreneur Work Visa）為有意在當地創業提供簽證，對申請人沒年齡要求。簽證有效期為3年，分為創業期及營運期兩階段。在6個月或2年後，申請人可按照企業家居留（Entrepreneur Residence Category）的要求申請企業家居留簽證。

申請要求：

投資10萬紐元（約47萬港元），不包括營運資金

評分達到120分或以上

提供完善的企業計劃書

沒有破產、經營生意失敗、詐騙的經歷

符合健康、性格、英語能力要求

▲ 各地創業移民門檻

責任編輯：曹佩鈞

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