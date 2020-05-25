【創業移民】投資60萬就可以移民？一文睇晒低投資門檻創業移民計劃

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【BNO續領】傳約翰遜有「秘密計劃」 持BNO港人或獲庇護？（附網上續領教學）
全國人大會議審議「港版國安法」，消息一出再令移民成為熱門話題。不少移民計劃門檻較高，令人卻步。本網挑選了5個較熱門的移民國家及地區，而下列的計劃的門檻亦較低，投資60萬即可申請。
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台灣－創業家簽證
「創業家簽證」適用於外籍及港澳人士，簽證對申請人無年齡限制。申請創新創業居留簽證者，首次申請居留期間最長為1年，其後若達到指定標準營業收入或營業費用，則可申請延長居留簽證。
如果為個人申請，必須符合下列其中一項條件：
新加坡－創業入境簽證
若有意在新加坡創業，可申請創業入境簽證（EntrePass），申請人須年滿21歲以上。居住滿24個月後可申請永久簽證。
如有意申請新加坡創業入境簽證，須已經開始或打算在當地註冊私人有限公司。申請人須以企業家、創新者或投資者其中之一身份申請，並滿足相應的要求。
企業家：
創新者：
投資者：
不符合申請條件的業務：咖啡店、美食中心、酒吧、娛樂場所、足部按摩、按摩院、針灸、中藥配藥、職業介紹所、風水師等
英國－創業簽證
英國為吸引人才，提供兩類的創業簽證，分別為初創簽證（Start-up visa）及創新者簽證（Innovator visa），惟只有創新者簽證可直接申請移民。初創簽證的居留期為2年，惟此簽證不能續簽，符合指定條件可改為申請Tier 1投資者簽證（Tier 1 Investor Visa）。而創新者簽證的居留期則為3年，可不限次數續簽。在英國待滿3年後，更可申請永久居留權。
加拿大－企業移民─地區試驗
為期2年的「企業移民─地區試驗」計劃（Enterpreneur Immigration-Regional Pilot）只適用於加拿大卑詩省（British Columbia）的指定區域。加拿大政府對投資的行業種類亦有限制。
申請要求：
新西蘭－企業家簽證
新西蘭的企業家簽證（Entrepreneur Work Visa）為有意在當地創業提供簽證，對申請人沒年齡要求。簽證有效期為3年，分為創業期及營運期兩階段。在6個月或2年後，申請人可按照企業家居留（Entrepreneur Residence Category）的要求申請企業家居留簽證。
申請要求：
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 移民攻略