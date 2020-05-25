▲ 【移民保險】移民海外 高端醫療保險仲有冇保障？

現時的醫療保險種類多多，五花八門，近年最受歡迎的醫療保險種類莫過於高端醫療保險。高端醫療保險的特點是有全數賠償保障、保障項目多、以及受保地區廣闊等等。

一般而言，高端醫療保險的受保地區可分為三類：

1.亞洲 （部份計劃會包括澳洲和紐西蘭）

2.全球（但不包括美國）

3.全球（包括美國）

基本上，如果你是持有香港身份證及居住香港的受保人，可以放心，因為今次所提及的端醫療保險的限制並不會對你造成任何影響。但假設你有意到外地留學、工作、甚至是移民的話，便要留意以下的限制。大家千萬不要以為買了一份全球（包括美國）的高端醫療保險，就可以長期居留在美國！

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移居海外 留意醫保附加限制

由於保險是一門精算的應用科學，保險公司會根據不同的地區的風險因素（包括但不限於死亡率、醫療開支、政治因素等等）去釐定相應保費以及不保事項。所以當受保人有意到外地居留的話，緊記必須向保險公司申報，而保險公司是有權因為風險因素的變動而向該名受保人提出附加保費甚至拒保的可能。

以下是參考幾間保險公司的內部指引去說明更改居住地區的相應措施

1. 因留學或工作而於海外國家暫留（不超過五年時間）

2. 在海外國家長期居留／移民（一般定義為365日內在該國家逗留185日或以上）

移民或需投保新醫保計劃

由此可見，其實很多所謂「全球保障」的高端醫療保險只適用於「居住香港的香港人」，我會將該類型計劃定義為「Local Highend Medical Plan 本地高端醫療保險」。然而，我們亦見到某些保險公司的高端醫療保險沒有針對「海外國家長期居留」設有太多限制，我稱該類型計劃為「Worldwide Highend Medical Plan 環球高端醫療保險」。

所以假設大家有移民的意向，在揀選醫療保險時，一定要留意有沒有特別的地區限制。如果沒有留意的話，好可能你就要將以前買的醫療保險斷保，再重新找一份新的醫療保險投保以及再核保。

【移民保險】移居外地 醫療保險仍然生效嗎？

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