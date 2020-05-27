  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (三) 09:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Pacific Coffee重推優惠　自攜杯買手調飲品即減$3

消費錦囊 09:00 2020/05/27

分享：

Pacific Coffee因應新冠肺炎疫情有所緩和，於5月25日起再推自攜杯優惠，支持大家繼續走「塑」。只要購買手調飲品時自攜飲品杯，即可享減3元優惠。

另外，Pacific Coffee亦將重新回收咖啡杯蓋，只要將已清潔的杯蓋投入位於指定分店的回收筒中，即可享手調飲品免費升級優惠。

回收咖啡杯蓋優惠　指定分店：

香港島

金鐘德勤會計師事務所、中環滙豐銀行20樓及28樓、中環美國銀行、中環恒生銀行總行、灣仔聯合鹿島大廈、灣仔鷹君中心、灣仔東城大廈、鰂魚涌海光街、淺水灣及赤柱

九龍

大角咀滙豐中心、九龍灣恒生中心、旺角恒生113、觀塘宏利金融中心、黃埔花園、美孚曼克頓山、MegaBox、油麻地理工大學西九龍校園、九龍灣香港大學專業進修學院及浸會大學iCafe

新界

沙田石門滙豐銀行數據中心、將軍澳滙豐大廈、東港城、沙田科學園、愉景灣廣場、香港教育大學及香港知專設計學院

撰文：hket小編

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 |立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

最快10月可以去台灣？一文睇晒各地解封日期及措施
2020/05/26
最快10月可以去台灣？一文睇晒各地解封日期及措施
【免費機票】日本全境解禁 日本國家旅遊局舉辦活動送雙人來回日本機票
2020/05/26
【免費機票】日本全境解禁 日本國家旅遊局舉辦活動送雙人來回日本機票
【口罩供應】口罩一盒50個售$199　同舟口罩今日中午開放預售
2020/05/26
【口罩供應】口罩一盒50個售$199　同舟口罩今日中午開放預售
買7-Eleven「7Café」咖啡券 送日本潮牌JEANASIS玻璃樽
2020/05/26
買7-Eleven「7Café」咖啡券 送日本潮牌JEANASIS玻璃樽
麥當勞經典雲呢拿新地回歸　期間限定$2優惠（附優惠券）
2020/05/26
麥當勞經典雲呢拿新地回歸　期間限定$2優惠（附優惠券）
著數優惠 咖啡 飲品 Pacific Coffee

下一篇文章

昂坪360門票半價優惠　麥當勞推35元麥炸雞套餐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】5個步驟 教你網上申請或續領BNO
【BNO】5個步驟 教你網上申請或續領BNO
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【口罩供應】Simply Mask彩色口罩今日起登記預購 每盒50個售99元（附預購詳情）
【口罩供應】Simply Mask彩色口罩今日起登記預購 每盒50個售99元（附預購詳情）
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
【八達通日日賞】八達通逐步終止日日賞計劃　日日賞$需在指定日期前使用
【八達通日日賞】八達通逐步終止日日賞計劃　日日賞$需在指定日期前使用