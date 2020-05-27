Pacific Coffee重推優惠　自攜杯買手調飲品即減$3

Pacific Coffee因應新冠肺炎疫情有所緩和，於5月25日起再推自攜杯優惠，支持大家繼續走「塑」。只要購買手調飲品時自攜飲品杯，即可享減3元優惠。

另外，Pacific Coffee亦將重新回收咖啡杯蓋，只要將已清潔的杯蓋投入位於指定分店的回收筒中，即可享手調飲品免費升級優惠。

回收咖啡杯蓋優惠 指定分店：

香港島

金鐘德勤會計師事務所、中環滙豐銀行20樓及28樓、中環美國銀行、中環恒生銀行總行、灣仔聯合鹿島大廈、灣仔鷹君中心、灣仔東城大廈、鰂魚涌海光街、淺水灣及赤柱

九龍

大角咀滙豐中心、九龍灣恒生中心、旺角恒生113、觀塘宏利金融中心、黃埔花園、美孚曼克頓山、MegaBox、油麻地理工大學西九龍校園、九龍灣香港大學專業進修學院及浸會大學iCafe

新界

沙田石門滙豐銀行數據中心、將軍澳滙豐大廈、東港城、沙田科學園、愉景灣廣場、香港教育大學及香港知專設計學院

撰文：hket小編

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